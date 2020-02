Como ocurre cada vez que la ciudad celebra una fiesta o un puente vacacional, el parque Rosalía de Castro volvió a vivir durante la madrugada del sábado al domingo un macrobotellón en el que participaron cientos de jóvenes y que dejó un balance de daños en las zonas verdes y basura acumulada en diferentes puntos que los operarios de Urbaser se afanaron en retirar durante el domingo.

Al margen de estas incidencias, la Policía Local asegura que no tuvo constancia de otros percances registrados durante la noche, según explican desde el Concello, aunque lo cierto es que el problema que genera el botellón sigue sin ser atajado en Lugo a diferencia de lo que están haciendo otras ciudades como A Coruña o Ourense, donde se aprobó una ordenanza municipal que tiene como objetivo su erradicación.

LEY ESTATAL. En el caso de Lugo, el gobierno local admite que al no haber una normativa específica a nivel municipal o autonómico, solo se puede aplicar la legislación estatal sobre ingesta de alcohol en la vía pública, donde se indica que el consumo de bebidas alcohólicas en la vía y otros espacios públicos será considerado como infracción leve cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana. "Non obstante, non existe ningún tipo de xurisprudencia na que se estableza que se considera grave, leve ou moderado, de maneira que a súa aplicación resulta complexa en canto obedece a unha observación subxectiva", indican desde el gabinete de prensa de Alcaldía.

En base a esta norma, el Concello recuerda que la Policía Local puede aplicar a quienes la infrinjan multas por importe de entre 100 y 600 euros, "en función da valoración que faga da mesma o instructor", indican.

Las mismas fuentes añaden que el Concello de Lugo actúa frente al fenómeno del botellón "dunha maneira transversal: ampliando os dispositivos de limpeza e aseo urbano (para o que se organiza con previsión e en consonancia da magnitude que pode ter encontro), incrementando a presenza e vixilancia policial e, tamén, a través da área de xuventude dende os eidos da prevención, a concienciación social e a organización dun ocio saudable e alternativo".

VIGILANCIA. Sobre la presencia policial para controlar este fenómeno, desde el Concello se indica que la Policía Local incrementa la vigilancia cada vez que se va a producir un botellón, "tanto na zona como nas inmediacións, e establecen filtros de seguridade viaria para aqueles participantes que chegan ou marchan en coche". Sin embargo, el gobierno local indica que, ante la falta de una reglamentación específica, no se realizan denuncias por botellón concretamente y las quejas presentadas por la ciudadanía son pocas y están relacionadas más con la falta de civismo y la basura que se genera que con el ruido excesivo, aunque hay alguna también en este sentido.

El gobierno local también comenta que para la Policía Local resultan más problemáticas que el habitual botellón en el parque Rosalía otras fiestas en la ciudad que "se venden como universitarias", como ocurre con la Festa da Carballeira, "pero que non deixa de ser un hipermegamacrobotellón de 24 horas, no que a Policía Local neste caso xa establece un dispositivo específico de permanencia na zona e arredores".

Además, el Concello explica que este tipo de fiestas propician un mayor número de quejas de los vecinos porque, en este caso, "o botellón da Carballeira se acompaña de música que xera moito máis ruído e máis protestas da cidadanía que o que se celebra no Parque".

Ataque a un mural pintado hace unos días