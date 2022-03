El paro aún causa pérdidas en Lugo, pero hubo ya salida de mercancías de empresas

Hay sectores de la economía lucense que continúan estrangulados por el paro en el transporte, aunque en muchas empresas se empezó a ver la luz este viernes. Así, el secretario general de la CEL, Jaime López, señalaba a modo de ejemplo que en muchas firmas de distribución alimentaria pudieron recuperar la circulación de mercancías "con cierta normalidad".

No obstante, Lugo sigue siendo una de las provincias más afectadas por el paro que siguen secundando los autónomos, pese al acuerdo alcanzado por el Gobierno central y el Comité Nacional de Transportes por Carretera. Un día más las empresas lucenses se volvieron a resentir.

Lence, que sigue trabajando con normalidad en sus dos plantas de O Ceao y en la de Arteixo y que sigue recogiendo en las granjas, ve muy condicionada su actividad porque el 80% del transporte que trabaja para este grupo lácteo está parado ya que son autónomos.

"Nos sigue haciendo bastante daño. Como tenemos poco transporte no somos capaces de atender a los clientes y hay muchos sin una gota de leche", aseguraba este viernes el director de operaciones de este grupo empresarial lucense, Jesús García.

En los trece días que dura el conflicto, esta empresa lucense ha "facturado mucho menos", según señalaba este ejecutivo, que recordaba que "la primera semana no sacamos ni un solo camión cargado". Aún así no se plantea por ahora recurrir a un expediente de regulación temporal de empleo (Erte). "Es un problema enorme que agrava la situación que ya es difícil de por sí", añadía Jesús García, que recordaba que los primeros días de esta semana pudieron realizar algún reparto con sus propios camiones con escolta policial y los siguientes ya sin ella.

En tanto, el Ceo de Vrio Pack, Eduardo Vázquez Río, aseguraba ayer que si no se desconvoca el paro el próximo martes parará la producción en su planta de O Ceao por falta de materias primas. "No disponemos de colas, ni de tintas, ni de cajas de cartón para embalar y eso que están a 200 kilómetros de la fábrica", precisaba.

Vázquez Río, que considera que la situación es "vergonzosa", explicaba que en cambio sí ha recibido papel de "camiones que estaban en tránsito" desde Austria, Polonia y República Checa.

Este empresario lucense, que cuenta con 150 trabajadores entre la firma de bolsas de papel Vrio Pack y la de mascarillas VP, no se plantea por ahora presentar un Erte, aunque si la situación se prolonga más sí. "Lo asumirá por ahora la empresa a pérdidas. A partir del martes nos dedicaremos a labores de mantenimiento ", apuntaba.

La incertidumbre en muchas empresas es enorme, porque los autónomos del transporte se mantienen firmes en sus demandas. El presidente de la asociación Aetram, Diego Arias, considera insuficientes los 0,20 euros bonificados que se acordaron este viernes porque "o gasóleo subiunos 70 céntimos". Además, no ve cómo se concretará esta medida.

Un transportista que sigue secundando el paro aseguraba este viernes que comenzarán a notar "a partir de mayo las consecuencias" de estas dos semanas en las que tienen los camiones aparcados porque los autónomos suelen cobrar "a 60, 90 e incluso 120 días". Reiteraba que el coste del gasóleo es inasumible porque pasó de gastar el año pasado unos 5.500 euros de media al mes en carburante a 8.200 actualmente.

La CEL, que durante los días de paro ha coordinado la organización de convoys de camiones escoltados por la Guardia Civil, se felicitaba este viernes del acuerdo, "aunque no haya sido lo ágil que hubiera sido deseable" y Jaime López señalaba que la prueba de fuego de si se vuelve a la normalidad se verá realmente el lunes.