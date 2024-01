El gobierno bipartito de Lugo ha decidido congelar en 2024 los importes que los ciudadanos pagan por tasas, impuestos o servicios municipales diversos. Con una salvedad: los tres párkings de adjudicación pública, que según publicó el Boletín Oficial de la Provincia y denunció el PPdeG subirán un 3,5 por ciento.

Según explicaron desde el Concello, para este año solo se han modificado siete ordenanzas municipales, pero en la mayor parte de los casos sin que implique subida alguna y solo para ajustar plazos y condiciones de pagos u otros aspectos meramente burocráticos. Se trata de las ordenanzas de servicios urbanísticos; saneamiento y aguas residuales; la del impuesto de circulación; la de bienes inmuebles; la de la Escola de Música, y la de plusvalía, siendo esta la única que puede arrojar variables en el precio, pero de manera poco significativa y pudiendo ser al alza o a la baja, según cada caso.

Esto implica que no sufrirán subidas, según el gobierno local, los precios de las piscinas municipales, los autobuses, los comedores escolares, las escuelas infantiles, el servicio de ayuda a domicilio, el cementerio, los espacios en la plaza de abastos o el Mercado o el uso de instalaciones públicas como el auditorio Gustavo Freire.

Sin embargo, el grupo municipal del PPdeG advirtió que se subirían un 3,5% las tarifas de los párkings, pese a que ya son "os máis caros de Galicia" y a que hay "numerosas zonas da cidade afectadas por carril bici e polas peonalizacións. Non se entende como o goberno local non é capaz de negociar coa empresa propietaria a rebaixa das tarifas, que segundo publica o BOP se incrementan nun 3,5%". El PPdeG considera "inxusta esta suba cando está todo o centro levantado polas obras de peonalización e lamentamos que non se dean, dende o goberno local, alternativas á veciñanza para aparcar".

Por ello, los populares insisten en que no comparten la forma de trabajar el PSdeG y el BNG en Lugo, "que en vez de buscar solucións complican a vida de residentes, comerciantes e a veciñanza en xeral". Para los populares hay momentos en los que un responsable político "ten que adoptar decisións excepcionais, e esta é unha destas situacións".

En este mismo sentido, el PP recuerda que sus concejales han demandado más plazas de aparcamiento que estén situadas de manera estratégica para disuadir a los vehículos de llegar hasta el centro.