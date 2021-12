Una pareja elude una deuda de 38.000 euros al demostrar que no podía pagar

Un matrimonio lucense logró cancelar en el juzgado una deuda de 38.141 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. La pareja consiguió demostrar que no se habían endeudado voluntariamente ni fruto de una mala gestión, sino por circunstancias ajenas a su voluntad, por lo que juzgado de Primera Instancia número 2 de Lugo canceló sus deudas y les dispensó del abono.

Según su letrada, Ana Isabel García, del despacho Repara tu deuda, la pareja solicitó varios créditos personales a los que en ese momento podían hacer frente sin ningún problema. "Los dos tenían empleo estable y solicitaron el dinero para adquirir una serie de cosas para su vivienda, como electrodomésticos, y fueron pagando todas las cuotas sin ninguna incidencia". Sin embargo, de forma repentina, el hombre sufrió un infarto y pasó varios días en coma. "Logró salir adelante, pero le quedaron secuelas importantes y ya no pudo retomar su trabajo. Le concedieron una incapacidad permanente y le quedó una pensión muy pequeña, por lo que sus circunstancias cambiaron de forma radical", apunta la abogada.

Luego llegó un momento en el que la familia tuvo que priorizar sus gastos. "Tenían dos hijos pequeños y tuvieron que elegir entre afrontar las necesidades básicas –como la comida, la luz y la casa– o pagar los préstamos, así que, obviamente, destinaron sus ingresos a lo primero y dejaron de pagarle al banco", comenta.

El matrimonio recurrió a la Ley de Segunda Oportunidad para intentar cancelar su deuda y empezar una nueva vida desde cero y el juez concluyó que cumplían "todos y cada uno de los requisitos" establecidos por la ley para concederles dicho beneficio.

Tal y como señala Ana Isabel García, la pareja logró demostrar en el juzgado que no se había endeudado de forma voluntaria. "Pagaron todas las mensualidades mientras pudieron, hasta que el hombre tuvo un problema de salud grave y les cambió la vida. Lograron demostrar que son deudores de buena fe y que fueron en todo momento transparentes, ya que no ocultaron jamás sus bienes ni sus ingresos. No pagaron los créditos porque les era imposible pagarlos", apunta.

La sentencia explica que, tras escuchar a la administración concursal, se le dio traslado de las conclusiones a todas las partes implicadas, "sin que ninguno de los acreedores personados se opusiera dentro del plazo legal estipulado". De este modo, el magistrado concluye que "procede la concesión del beneficio solicitado y así la conclusión del concurso y el archivo definitivo de todas las actuaciones". Con esta resolución judicial, el matrimonio se libró definitivamente de su deuda de 38.141 euros, ya que no podrá volver a ser reclamada.

Desde la entrada en vigor de la ley, en octubre de 2015, su aplicación no ha parado de crecer. Según los datos de la memoria judicial, en Lugo pasaron de cero asuntos en 2016 a solo uno en 2017 y ocho al año siguiente, para dispararse en los ejercicios posteriores: 29 en 2019 y 22 el año pasado.