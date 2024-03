Una pareja de 92 años apenas sale a la calle en Lugo al vivir en un cuarto sin ascensor

Celia Cadavedo y Germán Pereira nacieron el mismo mes, septiembre, del mismo año, 1931. Este matrimonio de nonagenarios vive desde hace medio siglo en un cuarto piso sin ascensor en las Casas Sindicales de Lugo. Como tienen problemas de movilidad, propios de su avanzada edad, salen contadas veces a la calle. Cuando se animan a hacerlo, aprovechan los taburetes que han colocado sus vecinos en los rellanos del edificio para que se tomen un respiro para bajar y subir las escaleras.

"Salimos de vez en cuando, pero si podemos no lo hacemos. Bajar las escaleras aún damos, pero subirlas es horrible", asegura Celia Cadavedo, que pide ayudas públicas con el fin de poder instalar un ascensor en su inmueble que supondría, según dice, "respirar en lo que nos queda de vida".

"Mientras era joven subía las escaleras de dos en dos, pero últimamente me caí varias veces", asegura esta lucense de 92 años. Su esposo, Germán Pereira, explica que baja y sube las escaleras "como puedo" porque "as pernas non me dan".

Su puente con la realidad es el portavoz de la plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte, Fernando Toubes, que cada día les lleva de su librería un ejemplar del periódico El Progreso. La compra la suelen encargar para que se la sirvan a domicilio.

Fernando Toubes les lleva a diario un ejemplar de El Progreso a casa. VICTORIA RODRÍGUEZ

Este matrimonio de nonagenarios cumple este año las bodas de oro como propietarios de esta vivienda de las Casas Sindicales. Su caso no es el único. Fernando Toubes recuerda a un activo octogenario, Manolo, que echaba una mano siempre que podía en el barrio, que se pasó "los últimos seis meses de su vida" sin poder salir de casa, dados sus achaques respiratorios, porque también residía en la última planta de un edificio sin ascensor.

La plataforma SOS Milagrosa Ronda Norte solicita la implicación de las administraciones públicas destinando ayudas para que los vecinos de los edificios de las Casas Sindicales, como en el que residen Celia y Germán, puedan instalar ascensores para mejorar su accesibilidad.

Fernando Toubes propone que se adopte una solución similar a la del polígono del Sagrado Corazón, en donde también reside población mayor y se concedieron ayudas para, entre otras actuaciones, colocar elevadores, algunos de ellos exteriores.

"La rehabilitación integral que se llevó a cabo en el polígono del Sagrado Corazón es un claro ejemplo para hacer un estudio de viabilidad en la zona de las Casas Sindicales con el fin de mejorar la accesibilidad de sus edificios", explica el portavoz de la plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte.

La urbanización de las Casas Sindicales, que data de los años 60, está compuesta por 21 edificios de entre cuatro y siete plantas de altura, con 188 pisos en total. En esta manzana de viviendas, delimitada por las calles Lamas de Prado, Portugal, Amizade y Quiroga, solo una quinta parte de los inmuebles dispone de ascensor, alguno de ellos recientemente. Son los cuatro más altos, los que tienen siete plantas.

Bloques de las Casas Sindicales en Lugo. VICTORIA RODRÍGUEZ

Fernando Toubes asegura que "urge" una actuación en las Casas Sindicales que contribuya a fijar un relevo generacional y para que "no se degrade la zona y corra el riesgo de okupación".

"Los ascensores son fundamentales para que no queden abandonadas las viviendas y puedan ser utilizadas por nuevas generaciones", precisa.

Este directivo vecinal también propone que, dada la demanda de viviendas sociales que hay en Lugo, las administraciones se hagan con las de las Casas Sindicales que ya están vacías y las rehabiliten para destinarlas a parejas jóvenes, como se está haciendo en el barrio de A Tinería.

Fernando Toubes solicita asimismo a la administración local que acondicione los jardines que rodean a algunos de los inmuebles de la zona.