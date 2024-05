La provincia alucinó con el meteoro: "Pensamos se lle dera a Putin por lanzar algo"

Miguel Piñeiro —periodista de El Progreso en la delegación de Monforte— y sus amigos fueron testigos directos del paso de este bólido por el cielo de Chantada.

Y lo que vieron no lo olvidarán nunca, de lo impactados que todos se quedaron. Hasta el punto de que, incluso, temían que los tomasen por locos después de haberlo visto.

"Foi como un destello moi intenso, enorme, e pareceunos que podía estar tronando pero, de súpeto, nun segundo, púxose o ceo de cor ver azulada e parecía que se facía de día. Xirámonos e vimos, por riba das casas, que deixaba unha raia no ceo, como a dos avións, que acababa nun cilindro. E víase cerca", resume Miguel Piñeiro.

Tras el paso del bólido, la primera idea que se le vino a la cabeza a Miguel y a sus amigos era si sería "un misil ou algo parecido, que lle dera a Putin por lanzar algo".

No encontraban explicación porque nunca habían visto nada similar y no se imaginaban lo que podría ser.

"Nunca na vida viramos tal cousa. Eu, por exemplo, vin varias estrelas fugaces pero isto non era así. Ver o ceo todo verde de noite foi unha pasada e non atopabamos explicación. Ao final, como quedou unha liña no ceo, pensabamos que tiña que ter sido un cometa pero todo era moi raro", afirma Miguel.

Ni corto ni perezoso, cogió el móvil y entró en la red X (antiguo Twitter). Allí vio ya, al momento, varios comentarios de toda España sobre el bólido describiéndolo tal cual lo habían visto ellos. Después de pasar por X, se fueron a WhatsApp y lo mismo. Todo el mundo hablaba del cielo verde. Respiraron tranquilos.

Reacciones en redes sociales al meteoro que cruzó la provincia de Lugo

