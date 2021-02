La variante británica de la covid 19 ha llegado a Lugo. El Sergas confirmó este jueves la existencia de un brote —con al menos ocho casos vinculados a la B117— en el Ceip de Paradai y "60 positivos entre padres, alumnos y docentes, sin que se descarte que pueda crecer la cifra", indicaba Rafael Monte, director asistencial en Lugo. La directora del centro educativo, Marta Castro, remitió a Sanidad. Hay siete clases cerradas y en la mañana de este jueves hubo clases.

Rafael Monte, indicó que la semana pasada fue cuando se detectaron los primeros casos en el centro educativo, lo que llevó a las autoridades sanitarias "a realizar, primero, cribados por aulas, y después, visto el elevado número de casos, se realizó uno en todo el colegio". El barrio lucense lidera ahora el ránking de focos activos en la provincia, con el registrado en Guitiriz "bajo control".

En las calles de Paradai de Arriba este jueves por la tarde a primera hora apenas había transeúntes. "Miña sobriña estuda aí e fixéronlle unha PCR, creo que o luns, e agora volverán a facerlle outra o venres. Ela deu negativo", explicaba Jesús Carreira, uno de los vecinos. En las inmediaciones del centro educativo, cerca de donde grababa un equipo de televisión, Christian Pena añadía: "as miñas dúas primas van a este colexio e sei que están confinadas. Un compañeiro da maior deu positivo".

El brote de coronavirus centraba las conversaciones en el barrio, con mascarilla y distancia interpersonal. "Estamos aterrorizadas", comentaban dos mujeres junto a otras dos, mayores, que descansaban en un banco de la Rúa Río Sil. "Traemos incluso cojines para sentarnos. Hay que tomar precauciones. Soubémolo hoxe", explicaban en relación a la información que este jueves a la mañana El Progreso adelantaba en la edición digital y redes sociales: "sempre miro o móbil e saiu rápido a noticia. Explicábase que hai casos da cepa británica". La responsable de la tienda de alimentación De Paso, María del Carmen Fernández, añadía: "hasta hoy (por este jueves) no se comentaba nada".

En la misma calle, en el bar A Esquina se mantenían las rejas del establecimiento entrecerradas. Su propietario, Jesús Vidal, solo sellaba quinielas, vendía lotería, y servía cafés para llevar. "Non sabiamos nada, nin coñezo ningún caso. Enterámonos polo que sae na prensa", explicaba este empresario. Abrió al público en 2006 y sobrelleva como puede las restricciones que afectan a la hostelería a causa de la pandemia.

En una zona próxima, tres hombres negaban conocer la existencia del brote sentados en sendos bancos. "Non vivo aquí. Baixei a estirar as pernas, así que non sei", decía uno. "No se comenta nada porque no hay gente en la calle. Paré ahora aquí a descansar, pero apenas salgo de casa. Solo para andar", añadía otro.

El parque infantil de Paradai, situado junto a la Avenida Infanta Elena, también estaba desierto, a excepción de una madre, Vanesa Iglesias, y su hijo que jugaban juntos en los columpios. "Vivimos hacia a Avenida da Coruña e viñemos coa bicicleta ata aquí abaixo", explicaba esta mujer. "Vimos que estaba baleiro o parque e dixen, pois imos aí. Despois foi cando o pensei, ten que ser polo do coronavirus, claro. É raro atopar esto así, sen xente", añadía.

El temor a la mayor propagación del virus que se atribuye a la cepa británica motiva el temor a los contagios que se percibe en Paradai de Arriba. Los vecinos consideran que es ahí donde por ahora se concentran los casos. Así lo explicaba un padre junto a sus hijos en el Parque do Sagrado Corazón, junto a la Rúa Serra de Meira. "Esto é o barrio de Paradai de Abaixo. O brote din que vén do Ceip de Paradai", explicaba José Manuel Cancela: "se buscades alguén que vos conte experiencias persoais penso que nesta zona non o ides ter fácil. Vimos aquí a pasear e meus fillos van ao Ceip Sagrado Corazón. Cando houbo un positivo aislouse e tamén aos compañeiros de clase. Logo fánselles PCR, como en todos os colexios, pero de momento nesta zona do barrio non soubemos que houbese ningún brote. Toquemos madeira, e que todo vaia ben".