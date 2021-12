Papá Noel sufre la crisis energética

El artista urbano anónimo Primobanksy no desaprovechó la oportunidad para reflejar su mordaz visión de la crisis energética que afecta a la sociedad, con los precios de la luz y del gas disparados y con miles de familias sin recursos que lo están pasando mal ahora que aprieta el frío.

El grafitero lucense pintó su última obra durante el puente de la Constitución en Madrid, en una medianera de la calle Santa Isabel, en el barrio de Lavapiés.

Ni Papa Noel, cuando se aproximan las Navidades, es ajeno a la crisis energética. El legendario personaje, que trae regalos a los niños desde el Polo Norte, carga esta vez al hombro con una bombona de butano en lugar de con un saco lleno de juguetes.

"Quería chamar a atención sobre a precariedade enerxética que estamos a ver e tamén a crise enerxética que se avecina", explicaba este martes Primobanksy a la redacción de este periódico.

El artista urbano añadía que le gusta que los espectadores "saquen as súas propias conclusións", que, según precisa, "as veces non son as pretendidas, pero son igual de válidas".

No es la primera vez, ni probablemente será la última que Primobanksy exporte sus obras. Ya ha expuesto más creaciones en Madrid, así como en Bilbao, Valencia, Salamanca o Palma de Mallorca, e incluso fuera de las fronteras españolas, como en Roma y Braga.

En su anterior obra, que luce en uno de los laterales del Palacio de Velarde, en la Praza de Santo Domingo de Lugo, también abordó el tema de la energía. El grafitero lucense se inspira en un cuadro del pintor romántico báltico Caspar David Friedrich para realizar una crítica a la proliferación de los parques eólicos en Galicia. Los aerogeneradores sobresalen por encima de las nubes.

Casi cuatro años de satírica creación reivindicativa

El artista urbano lucense ha recurrido a personajes de carne y hueso, como el rey emérito, Mariano Rajoy, Manuel Azaña, García Lorca o Rosalía de Castro, y a otros de ficción, como Tarzán, Cupido, Frankestein o Don Quijote de la Mancha, para reflexionar con sátira problemas sociales de actualidad.



Activista

Primobanksy salía a la luz hace casi cuatro años, a principios de 2018. Desde su activismo ha abordado temas como el Procés catalán, la crisis económica, la exhumación de Franco o el feminismo.