La construcción de vivienda nueva en Lugo no solo no se ha frenado a causa de la pandemia, sino que ha visto cómo se incrementaba en 2020 con respecto al año pasado. Un dato que el sector explica por dos motivos: la ausencia de una bolsa previa de vivienda nueva importante y los bajos tipos de interés, que están permitiendo a los compradores acceder a hipotecas baratas.

Las cifras son especialmente reveladoras tanto en el caso de las promociones iniciadas como en el de las terminadas. Así, entre enero y junio de este año (el último mes del que se tienen datos) se comenzaron a construir en Lugo 216 nuevas viviendas, mientras que en el primer semestre de 2019 habían sido 196. Una diferencia mucho mayor se percibe en las tablas de casas terminadas: 422 en 2020 por las 156 de hace un año. La otra cara de la moneda son las viviendas de protección oficial: no se ha construido ninguna en los dos últimos años.

Según analiza el gerente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Lugo (Apec), Eugenio Corral, las "promociones de obra nueva están funcionando", porque "los pisos se están vendiendo bastante bien", en parte por el bajo precio del dinero, dado que "los tipos de interés están bastante bajos y esa situación fomenta la inversión" por parte de los particulares. "Los propios analistas bancarios de Lugo", señalaba en declaraciones a Efe, "nos dicen que se están firmando muchas hipotecas".

REPUNTE NOTABLE. Corral lamentó, en todo caso, que la promoción de obra nueva no se está desarrollando a un ritmo similar al de "hace diez o quince años", pero sí que ha ido remontando después de "una crisis espectacular" que se llevó "por delante al 40% del sector".

En este sentido, los empresarios de la construcción han detectado que, a junio de 2020, se ha notado un repunte notable en las ventas de vivienda nueva, si bien las cifras no llegan a las de 2019 lastradas por las operaciones con los pisos de segunda mano.

En el primer semestre del año pasado se anotaron 1.417 transacciones de viviendas en Lugo, de las que solo 224 fueron de primera mano; mientras, entre enero y junio de 2020 se registraron 917 operaciones, 123 de ellas de vivienda nueva.

Sin embargo, los datos son más esperanzadores para el sector si se comparan las ventas en los segundos trimestres: entre abril, mayo y junio se realizaron 89 transacciones inmobiliarias de casas a estrenar, más del doble que el trimestre anterior e incluso por encima de las 71 registradas en ese mismo periodo de 2019.

Una crisis menor que la anterior

Eugenio Corral no niega la influencia que puede tener la pandemia en los próximos meses, aunque confía en que la crisis económica no llegue a golpear a la construcción "en la misma medida que la anterior", la que estalló en 2008 y de la que todavía muchos sectores no se han recuperado.



A los empresarios de la construcción lo que más les preocupa en estos momentos es "la baja licitación de obra pública", por lo que las empresas están instando a las administraciones públicas a que saquen a concurso los proyectos pendientes, porque de lo contrario no podrán asegurar carga de trabajo.



Rehabilitación

Ante esta situación, Corral reconoce la importancia que tiene en este momento para el sector la "obra privada de rehabilitación", dado que se "está trabajando mucho", hasta el punto de que hay "problemas para encontrar mano de obra cualificada".