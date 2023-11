Emmet Cohen: "La pandemia me enseñó que el piano no define quién soy"

Emmet Cohen (Miami, 1990) dice que no fue un niño prodigio, aunque empezó a tocar el piano con tan solo 3 años. Su vida siempre ha estado vinculada a la música y desde muy joven acudía con su padre a los míticos locales de jazz de Nueva Jersey, donde se construyó como músico. Hoy es parte fundamental de la agenda cultural de Nueva York y encabeza algunos de los festivales más prestigiosos del mundo.

¿Fue un niño prodigio o en su infancia la música era un mero divertimento?

Hubo quien me consideró un niño prodigio solo porque subí de nivel siendo todavía muy pequeño y mostré enseguida signos de que, de alguna manera, sobresalía en la música. No obstante, al principio tocaba por puro entretenimiento, no es que me considerara un prodigio, pero es cierto que la música cada vez fue siendo más importante para mí.

¿A qué edad y cómo comenzó a tocar el piano?

Empecé a tocar a los 3 años y fueron mis padres quienes me llevaron a dar clases. Yo creo que a ellos les impulsó el hecho de que había otros músicos en mi familia, como el pianista Greg Kogan. Este pariente nuestro tocó con Buddy Rich [uno de los percusionistas más reconocidos en el universo del jazz estadounidense] y Lionel Hampton [primer vibrafonista de jazz], y mis padres siempre se sintieron orgullosos de que alguien de su familia estuviera en ese mundillo.

Más allá de la música, ¿qué cosas diría que ha aprendido gracias al piano?

El piano y la música me han permitido formar parte de una hermosa comunidad de músicos y artistas de todo el mundo. Gracias a este instrumento he podido viajar, conocer muchas culturas y experimentar cosas que la mayoría de gente no tiene la oportunidad de vivir a mi edad. Y, sobre todo, gracias al piano, he podido comprender realmente a la humanidad de una manera muy profunda.

Actualmente encabeza grandes festivales, como el Jazz at Lincoln Center o el Village Vanguard, ¿es algo con lo que soñaba de pequeño o aún no se lo cree?

Es increíble, aunque todo ha sucedido de forma muy gradual, poco a poco, y por eso ha sido más fácil de digerir. Eso no quita que me sienta muy agradecido por todas las cosas que tengo y que siga estando muy ilusionado por todas las cosas que están por venir. Lo que intento es mantenerme humilde y agradecido todos los días.

Cuando estalló la pandemia tuvo que cancelar decenas de conciertos, pero supo reinventarse y hacerlos online junto a algunos amigos. ¿Qué lección le dejó aquella época?

Ese tiempo me enseñó que el piano no define quién soy yo. Me sirvió para despojarme de esa identidad tan vinculada a mi instrumento que había construido y poder comenzar a ser, simplemente, parte de la humanidad y de la vida. En aquel momento, cuando estalló la pandemia, no tenía ni idea de que iba a empezar a realizar conciertos online, pero sí empecé a darme cuenta de lo importante que era tener una comunidad de amigos cerca, especialmente en la ciudad de Nueva York. Fue una suerte que todos viviéramos al lado y pudiéramos crear algo juntos.

Consiguió miles de fans con esos conciertos por internet, ¿esperaba obtener semejante éxito?

¡Para nada! Intentamos trabajar duro y hacer algo que fuera significativo artísticamente, y creo que la gente entendió el concepto a la perfección y se quiso sumar a él, pero jamás esperamos un éxito como el que tuvimos. El primer concierto que hicimos fue en Facebook, desde mi móvil, y obtuvo 40.000 visitas, una cifra a la que sería muy difícil llegar en una gira. De hecho, ni siquiera sé si conseguiría tanto público en directo en un año. Así que, cuando vi esa cifra espectacular, traté de definir un poco mejor los conciertos y de presentar en ellos a una amplia variedad de artistas.

Decía el periódico The Guardian que los conciertos de jazz en su piso se convirtieron en los más exclusivos de Nueva York. ¿De dónde surgió la idea de tocar para ocho personas en su casa?

En esos primeros conciertos durante la pandemia, se nos ocurrió invitar a algunos amigos para que pudieran verlos en directo, pero, como solo había ocho asientos en casa, asistir se convirtió en algo exclusivo. Entonces, las personas que lograban entrar se sentían privilegiadas y donaban dinero. Esas donaciones fueron y son una forma de mantener los conciertos online.

Uno de los conciertos que más visitas acumula —6,2 millones— fue el que hizo junto a la cantante Cyrille Aimee, ¿qué cree que tiene ese vídeo que gusta tanto al público?

Creo que Cyrille tiene una energía maravillosa cuando canta, es contagiosa y hay mucha alegría en su música. Cuando grabamos el concierto, simplemente nos dejamos llevar, no pensábamos que fuera a tener tanta repercusión. Es sorprendente que a tanta gente le haya gustado y lo haya compartido; debe ser porque en él se da una combinación perfecta de cosas.

Ha tenido la suerte de tocar con grandes músicos. ¿Con quién se ha sentido más conectado?

Me he sentido muy conectado con los maestros del jazz que me han dedicado algún tipo de tutoría, como Houston Person, Ron Carter o George Coleman. Ha sido increíble tener la oportunidad de sentir una conexión especial con grandes maestros como Christian McBride, Kurt Elling o Herlin Riley y luego conectarme con músicos más jóvenes, como Samara Joy. Eso ha marcado la diferencia en mi crecimiento musical.

¿Con quién le hubiera gustado tocar y ya no podrá?

¡Guau! ¡Hay tanta gente que ha sido tan buena en la música...! Me hubiera encantado tocar con el gran baterista Roy Haynes, pero creo que ya está retirado.

Ha tocado en multitud de países, ¿dónde cree que entienden mejor su música?

Honestamente creo que me entienden mejor en Nueva York, de donde procede mi género, pero también creo que cada uno recibe la música a su manera, y eso está genial. Lo importante es llevar la música a todas partes para que sea el público, la gente, la que pueda aportar su cultura particular a nuestras composiciones.

¿Qué es lo mejor del trío con el que aterriza en Lugo?

Creo que lo mejor es que tocamos una gran variedad de música, desde el jazz de Louis Armstrong y Fats Waller hasta otras piezas mucho más modernas. Nos gusta combinar todo y también nos gusta jugar con la alegría e invitar a la gente a que viva la música. Intentamos que los asistentes puedan llegar a apreciar el jazz y a entenderlo, aunque sea un género desconocido para ellos.

¿Le hace ilusión estar tocando en Galicia?

¡Me hace mucha ilusión! Estoy muy emocionado de estar en Galicia. ¡Me encanta España!