"La pandemia aumentó el aislamiento de cuidadores de personas con alzhéimer"

La pandemia, muy especialmente la primera parte en la que hubo un confinamiento obligatorio y en la que la interacción se redujo al mínimo, tiene y tendrá profundos efectos en la salud mental y psíquica de mucha gente. A Afalu (la Asociación de Familiares de Personas con Alzhéimer de Lugo) le preocupa muy especialmente la de los cuidadores.

"Tenemos un problema de soledad no elegida. A este se asocia mucha patología de depresión y enfermedades neurodegenerativas. Al no socializar, ante la falta de estímulo social, se incrementan. Este es un problema frecuente entre cuidadores de personas con alzhéimer, muchos de los cuales viven en el medio rural. Antes de la pandemia recibían visitas de familiares los fines de semana, por ejemplo, y después eso se acabó. Son personas dedicadas al cuidado de esos enfermos, que es una tarea que ejercen 7 días a la semana y 24 horas al día, que muchas veces no pueden dormir por las noches. Es una situación muy dura", explica Iria Franco, vicepresidenta y coordinadora de Afalu.

Por ese motivo, las actividades programadas por la asociación este mes en torno al Día del Alzhéimer, que se celebra el 21, están orientadas hacia la prevención. El objetivo es que la población en general y muy especialmente los cuidadores de los enfermos sepan qué hábitos ayudan a retrasar la aparición o el desarrollo de demencias y otras patologías neurodegenerativas. "Entre el 60% y 70% de estas enfermedades pueden ralentizarse o incluso evitar que aparezcan si lleva una vida saludable", explica.

Puntualiza que existe "mucha confusión" sobre qué implica necesariamente ese estilo de vida y recuerda que salir a dar un paseo no es hacer ejercicio. Los nuevos hábitos deben empezar pronto y ser consistentes, mantenerlos en el tiempo. "No se trata tanto de actuar cuando te suba el colesterol como de seguir una alimentación saludable y ya de evitar algo así", explica.

El cuidado de la salud con un enfoque preventivo y también de la salud mental están presentes en las actividades diseñadas para este mes. Por ejemplo, Franco destaca las acciones formativas que la asociación lleva a cabo con distintos profesionales y en diferentes puntos de la provincia. Entre otras, abordarán el cuidado de personas con demencias, el día 23 en Friol. y el autocuidado del cuidador ese mismo día en Pedrafita.

El 27 y 28, la terapeuta ocupacional de Afalu mostrará cuál debe ser la adaptación del hogar de una persona con alzhéimer a través de un taller online. Para anotarse se debe escribir un correo a [email protected]. El propio día de concenciación de la enfermedad, el 21, habrá un taller de reanimación cardiopulmonar en las instalaciones de Lugo.

También está previsto hacer un taller de mindfulness los días 20 y 27 en Begonte. Los días 22 y 29 de septiembre en Outeiro de Rei tendrá lugar esa misma actividad.

El objetivo último es promover los hábitos saludables y que, de esa manera, contribuir a frenar las enfermedades neurodegenerativas. Facilitar el cuidado y la socialización de los cuidadores es otra de las metas.

Tres mesas de cuestación

La asociación de familiares de personas con Alzheimer de Lugo celebrará el día de concienciación de la enfermedad instalando, como es habitual cada año, tres mesas informativas y de cuestación.



Estarán colocadas frente al multiusos de la Xunta, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. En ellas, además de explicar cuestiones de la enfermedad, se recogerán donativos y se informará de los recursos que ofrece la asociación en Lugo.



170 son las personas a las que Afalu ayuda en unidades terapéuticas, centros de día, envejecimiento activo, grupos de familias, talleres de memoria o apoyo psicológico.