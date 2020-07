La pandemia y el alquiler se llevaron por delante al centro de ocio Galwy

La pandemia ha tenido un fuerte impacto en negocios de Lugo y también se llevó por delante el centro de ocio infantil Galwy, que cerró 6 años después de su inauguración. Su gerencia decidió el cierre definitivo de esta referencia para los más pequeños antes del estado de alarma, un proceso que se vio acelerado por la negativa de la entidad propietaria del local a rebajar el alquiler.

"Cerramos definitivamente a finales de mayo, ya que no sabíamos cuando podíamos abrir ni las condiciones en las que podríamos hacerlo. Somos un centro pequeño y con un aforo reducido era muy difícil trabajar", asegura Hugo Lozano, uno de los gerentes.

La administración de la empresa es compartida por cuatro socios que se vieron en la tesitura de hacer frente a una de los puntos que reflejaba su alquiler. "Teníamos un contrato de alquiler de 10 años, y hay una cláusula que recoge que si no estábamos los 10 años teníamos que preavisar con 6 meses de antelación, si no nos cargarían una indemnización. No lo hicimos, pero entendemos que es una causa de fuerza mayor. Aún así nos cobraron las indemnizaciones. Las pagamos y ahora lo reclamaremos porque firmamos el contrato de resolución como no conformes", remarca.

Hugo Lozano y sus tres socios bajaron la persiana "con un poco de pena y frustración porque llevamos tantos años remando los cuatro socios en San Roque. Esa parte del centro teníamos pensado cerrarla en un futuro y centrarnos en la otra parte de la empresa, reconoce aunque al tiempo advierte que "nos estaba comiendo el coste fijo del alquiler y no queríamos que todo lo ganado en el pasado se perdiera ahora", matiza.

CAMPAMENTOS. La empresa Galwy espera recuperarse del cierre de su centro de ocio con la gestión de varios campamentos de verano o la piscina municipal de Castroverde. "Nuestra empresa consta de varias áreas, una de ellas era el centro de ocio. La otra parte la conforma una escuela de tiempo libre donde formamos a monitores de esta modalidad y la gestión de una serie de campamentos de verano de la Xunta de Galicia", comenta Hugo Lozano.

La situación que vivió el centro de ocio Galwy se repite en toda la comunidad. "Estamos dentro de un colectivo que agrupa a los centros de ocio infantil de Galicia. Las escuelas infantiles y ludotecas fueron obligadas a cerrar, pero tienen un montón de ayudas, pero nuestro colectivo está olvidado".