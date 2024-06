El Panda cierra provisionalmente tras el recorte de los horarios a las discotecas en Lugo

El Panda, local de ocio nocturno del barrio de Recatelo, ha cerrado temporalmente tras la celebración del Arde Lucus, mientras su responsable se replantea cómo funcionará, a raíz de que el Concello de Lugo adelantó de las seis de la madrugada a las cuatro el horario de cierre de las discotecas urbanas.

"Cuando nosotros abríamos ahora tendríamos que cerrar", explica el gerente del Panda, Damián Carballo, que recuerda que su local funcionaba de cuatro a seis y media de la mañana.

Esta medida municipal afecta al Panda, cuyo gerente quiso dejar claro que no es un after y tiene licencia de discoteca, y a la Lux Inferno, que está en la Ronda das Mercedes, así como a los pubs. Pero no a las otras tres salas de Lugo que no están en el casco urbano, Exágono, que se encuentra en la carretera de Santiago; Zouk, en el parque empresarial de As Gándaras, y Morango, en el polígono industrial de O Ceao.

Una medida "desproporcionada"

Damián Carballo, que ponía en marcha el Panda hace un año, considera "desproporcionada" la medida adoptada por el Concello de Lugo.

Pero no quiso polemizar con el gobierno local ni con los vecinos de Recatelo, cuyas quejas por los ruidos desencadenaron el adelanto de la hora de cierre de las discotecas urbanas. "No queremos causar problemas, solo trabajar", asegura.

Este empresario, que gestiona varios locales de ocio nocturno en la capital lucense, afirma que reabrirá el Panda como pub, pero aún no tiene fecha de regreso porque "está valorando a qué tipo de público lo enfoca".