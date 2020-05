Ingreso mínimo vital: una paga bienvenida, pero con algunas cautelas

El prometido sistema que garantiza unos ingresos mínimos contra la pobreza, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, convence social y económicamente a los lucenses consultados que están al frente de diferentes colectivos, algunos de ellos que echan un mano a personas vulnerables. Pero algunos también advierten de que esta medida no debe ser un cheque en blanco para que los perceptores se acomoden y se desentiendan de la búsqueda activa de empleo y además debe ser complemetaria a las ayudas que ya existían.

Además, consideran que esta no puede ser una medida puntual para paliar los efectos económicos de la pandemia, sino que se debe prolongar en el tiempo, ya que auguran que la salida de la crisis se hará esperar.

Salustiano Velo, decano del Colegio de Economistas: "Quien tiene ingresos puede consumir. El Estado da, pero también recibe"

Salustiano Velo coincide con el catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, el vigués Antón Costas, que, en el foro online organizado por el diario El Progreso en el que participaba esta semana, defendía la existencia de "una trinchera última contra la pobreza severa".



"Es básico para tratar de combatir la pobreza», afirma el decano de esta organización que cuenta con más de medio millar de colegiados, que considera que ese ingreso mínimo vital debe ser "permanente mientras el perceptor esté en una situación de falta de ingresos".



Salustiano Velo, que recuerda que otros países tienen rentas similares, considera que esta medida es adecuada tanto desde el punto de vista de bien común porque es "necesario para cohesionar la sociedad» como desde el economicista porque «quien tiene ingresos puede consumir. El Estado da, pero también recibe".

El decano del Colegio de Economistas de Lugo sostiene, por una parte, que "el Estado tiene que ayudar hasta que resista" ante este "shock" de la economía y por otra parte, que es "básico tener ingresos tributarios para que todo el mundo pague para atender el alto nivel de gasto público" que está causando esta pandemia.

Velo considera que entre los perceptores de esta ayuda figuran los que, a su juicio, son los que más están sufriendo la crisis, los que viven de la economía sumergida, ya que "no han recibido ningún tipo de ayuda porque no cotizan al Estado".

Jaime López, secretario general de la CEL: "No se puede caer en el riesgo de desmotivar en la búsqueda de empleo"

De entrada este directivo de la patronal lucense considera que el estado de bienestar está para "ayudar a las clases desfavorecidas, que están en una situación límite", como sucede con la medida aprobadar por el Consejo de Ministros. Pero hace varias precisiones. Por una parte, entiende que esta ayuda debe ser complementaria con otras, como las pensiones no contributivas o la renta de inclusión social de Galicia (Risga). También precisa que "no se puede caer en el riesgo de desmotivar al perceptor a la hora de acercarse al mercado de trabajo".

Ginés Plaza, director de Cáritas: "Debe contribuir a que todos puedan cubrir sus necesidades básicas"

Ginés Plaza coincide con esta última apreciación de Jaime López. Considera que debe ser un requisito para los perceptores del ingreso mínimo vital que busquen activamente un puesto de trabajo. "Se corre el riesgo de que mucha gente quiera vivir de la sopa boba, en vez de buscar empleo", precisa el director de Cáritas, que también defiende que debe se un complemento de otras ayudas, como la Risga.

"¡Cómo no me va a parecer bien que se ayude a las personas que las están pasando canutas, como las familias monoparentales, con mujeres que tienen varios hijos, o las que no tienen ningún tipo de ingreso", afirma Ginés Plaza, que cree que esta debe ser una medida que contribuya a que "todo el mundo pueda cubrir sus necesidades básicas" porque los que se encuentran en situación de extrema necesidad corren el riesgo de quedar aún más descolgados.

Advierte además de que esta no es una ayuda temporal, sino que se va a dilatar ya que, a su juicio, "quedaremos tocados durante un tiempo y para recuperarnos para volver a la situación de 2019 vamos a pasar dos años chungos".

Cáritas está prestando ayuda en Lugo a un 30 o 40% más de afectados. "Hay muchas personas que acuden que nunca pensaban que en su vida tendrían que recurrir a Cáritas o trabajadores en Erte que aún no han cobrado", explica.

Amadora Núñez, portavoz del Banco de Alimentos: "Todo lo que sea ayudar me parece bien, ¿pero se prolongará en el tiempo?"

A diario se encuentra con caras nuevas de personas que tienen que recurrir a esta organización para poder llevar comida a su casa. El Banco de Alimentos de Lugo y de sus dos delegaciones, en Monforte y A Mariña, atiende a más de 2.100 familias. Solo en esta última ha duplicado a las 400 que auxiliaba antes de la pandemia. Cada 15 días se trasladan dos o tres camiones llenos desde la capital lucense. Por eso Amadora Núñez considera bienvenido "todo lo que sea ayudar», pero se pregunta «si vamos a ser capaces de prolongarlo en el tiempo".

"¿Cómo diantres se va a poder cubrir todas las necesidades durante un largo plazo?", afirma la portavoz del Banco de Alimentos en Lugo, que, con ironía, responde que no estaría de más una operación de "ingeniería económica" que permitiese "multiplicar los euros". En esta situación Amadora Núñez tiene presentes, entre los colectivos afectados, a los que "trabajan en B, no por gusto, sino porque no les queda otro remedio", ya que precisa que "si lo cogen, comen, si no, no comen". Entre tanta preocupación, la portavoz del Banco de Alimentos aprovecha para transmitir un mensaje de esperanza: "Vamos a salir adelante".

Félix Mondelo, decano del Colegio de Abogados: "Es una necesidad imperiosa por los estragos que causa la pandemia"

El máximo responsable de una de las organizaciones de la provincia con más colegiados, más de 760, considera que esta medida viene a atender "una necesidad", que ya se demandaba desde hace tiempo, y que se ha hecho "imperiosa" hoy en día debido a que la pandemia del nuevo coronavirus "está causando estragos".

Recuerda que hay organizaciones no gubernamentales que aseguran que el 70% de las personas a las que están atendiendo son nuevas, que antes no habían precisado de estos recursos. Y pone un ejemplo cercano para justificar la necesidad de esa medida, las colas que se ven a diario en el comedor social de San Froilán, en la céntrica Rúa Armanyá de la capital lucense.

Elvira Fernández, presidenta de Concepción Arenal: "Es necesaria y oportuna, pero lo deseable sería crear empleo"

Asegura que esta es una medida "necesaria y oportuna" porque si la crisis económica derivada de la sanitaria está afectando a todos los sectores, está haciendo más mella en los que ya estaban "en riesgo de exclusión social"La presidenta de la asociación penitenciaria Concepción Arenal pide que los parámetros de asignación "sean los correctos" para que las personas que lo precisen reciban este ingreso mínimo vital, ya que, a su juicio, existe el riesgo de que algunas "se sientan avergonzadas y no se atrevan a solicitarlo".



"Siempre que llegue a las personas que lo precisen es muy necesaria", enfatiza Elvira Fernández, que prefiere no entrar a valorar si "económicamente las arcas del Estado van a estar preparadas para responder".

Elvira Fernández, que es la subdirectora de tratamiento de la prisión de Monterroso, señala además que "lo deseable" sería crear empleo para que las personas no tuvieran que depender de este tipo de ayudas.