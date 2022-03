Padres con valor añadido

Ser padre es difícil. Una oportunidad vital impagable, pero el reto es de los que obligan a coger aliento varias veces.

La labor requiere mucha destreza en cualquier circunstancia, pero los reveses pueden complicar todavía más la aventura y, de un día para otro, poner el camino de la vida cuesta arriba.

Quienes hablan a continuación son padres que han tenido que asumir dificultades que le dan un valor añadido a ese título.

Bernardino Pardo. AEP

BERNARDINO PARDO. Bernardino Pardo se quedó viudo con tres hijos de doce, ocho y tres años. Hoy son adultos y él puede recordar con serenidad aquella etapa.

Ante un golpe tan duro de la vida, la única opción que encontró este padre fue "tirar para diante, coma sempre". Bernardino Pardo se considera afortunado porque "son positivo, veño de serie con optimismo e iso axuda moito".

Pero en momentos extremadamente difíciles hasta la positividad flaquea y es fundamental "o apoio do entorno inmediato. Ter de quen tirar", explica Bernardino Pardo. "En Galicia tamén para iso temos sorte porque na nosa sociedade funciona a familia extensiva. Sorprende de onde pode vir a axuda. Ás veces son amigos, xente próxima, non ten que ser a familia directa", comenta.

Realmente, lo que Bernardino Pardo agradeció cuando tuvo que enfrentarse a la vida en solitario con tres hijos fue sentirse "amparado polo entorno e polo Estado de dereito e benestar, que é impagable. É unha situación de quebranto moi grande. Hai unha perda afectiva tremenda, pero tamén unha perda económica. Ter un sistema social que che axude neste sentido é moi importante. Saber que estás amparado por unha pensión de viudedade que che vai axudar a cubrir as necesidades dos teus fillos dáche unha forza engadida e resta preocupacións, que nese momento xa son moitas", reflexiona.

Bernardino Pardo enviudó cuando sus hijos tenían tres, ocho y doce años

En este sentido, apuesta por "seguir protexendo o sistema da Seguridade Social. Non funciona o sálvese quen poida, porque ante estes imprevistos brutais poden poucos. Salvémonos entre todos. Agora coas restricións fálase moito de liberdade, pero a verdadeira liberdade está en ter un sistema social potente para cando un o necesita. Cando estamos sanos podemos todos, pero cando veñen mal dadas non".

En cuanto al cuidado de los niños, Bernardino Pardo no tuvo grandes problemas porque "xa viña aprendido. Por ideoloxía e porque así tiña que ser, participei desde o primeiro momento na súa crianza e iso non me colleu por sorpresa". Aún así, no fue fácil. "O neno chegou a despertarme ata doce veces nunha noite. Por suposto, volvín adormecer outras tantas", recuerda entre risas.

Con el tiempo encontró otra compañera de vida que lo apoyó en esos desvelos y con la que tuvo dos hijas más. En estos momentos están atravesando la adolescencia de la más joven. "Un amigo meu di que a adolescencia é unha enfermidade mental transitoria. Por fortuna, cúrase co tempo", dice con mucho humor.

José Manuel Casanova. SEBAS SENANDE

JOSÉ MANUEL CASANOVA. Hace dos años sufrió un ictus que cambió radicalmente su modo de vida. José Manuel Casanova dice que, literalmente, se vio obligado a "volver a empezar". Tras un intenso trabajo de la mano de la Asociación de Dano Cerebral de Lugo (Adace) ha recuperado las riendas de su vida y una de sus facetas principales: ser padre.

José Manuel Casanova reconoce que en un primer momento se desesperó. "Estaba afeito a levantarme cedo cada mañá, coller o coche e pasar o día traballando. Montaba casas de madeira. E de repente vinme paralizado, dependente para todo». Le costó asumir esta situación, pero poco a poco fue recuperando la movilidad básica y se acostumbró a hacer las cosas a otro ritmo.

Esta nueva situación condicionó la vida de toda la familia y marcó la relación de José Manuel Casanova con sus hijos. El mayor vive en Viveiro. Echa de menos visitarlo a su antojo porque no puede conducir. Pero quien más notó el cambio fue su hija menor, que convive con él y con la que siempre tuvo una relación muy cercana. "Faciamos moitas cousas xuntos. Sempre estiven moi implicado nos seus estudos, ía con ela ao médico e despois gustábanos ir almorzar xuntos, levábaa ao traballo..." recuerda. Y de repente un ictus interrumpió sus costumbres.

José Manuel Casanova tuvo que reorganizar su vida en familia tras sufrir un ictus

Su hija no conseguía entender las nuevas necesidades de su padre y eso provocaba continuos enfrentamientos entre ellos. Las terapeutas de Adace le echaron una mano también en este aspecto. "Trouxémola un día ás sesións de traballo que fago, para que entendese o que estaba pasando", explica. Ver el enorme esfuerzo que su padre hace para avanzar en su recuperación fue suficiente para que la joven entendiese que merece toda su admiración y apoyo sin condiciones.

"Houbo moitos cambios e non nos atopabamos un ao outro. Son o mesmo pai, pero con outras características. Custounos aos dous adaptarnos, pero agora melloramos moito e xa non discutimos por discutir", comenta.

Entre las terapias que sigue José Manuel Casanova en Adace está la práctica del voleibol adaptado. En la última edición de la Copa de la Reina, celebrada en Lugo, participó en una exhibición de este deporte. Desde las gradas, su hija siguió cada uno de sus movimientos y el pabellón de deportes se quedó pequeño para albergar el orgullo de la joven. No se llevó la copa, pero sí el mejor premio.

Abderrahime Errachdi. SEBAS SENANDE

ABDERRAHIME ERRACHDI. Es de Marruecos y tiene allí un hijo que va a cumplir cuatro años al que nunca ha visto cara a cara. Hasta hace ocho meses no sabía dónde estaba y desde entonces solo lo ha visto en fotos y por videoconferencia.

Cuando el niño nació en Marruecos, Abderrahime Errachdi ya estaba en España. Cuenta que a los 40 días perdió el contacto con la madre. "Se fue sin dar explicaciones y no logré encontrarla", dice. Tras varias denuncias y un largo proceso judicial, hace ocho meses recibió una citación de un juzgado para ir a recoger a su hijo. Sus padres se ocuparon de ello y desde entonces el niño está con los abuelos y habla a diario con él por teléfono.

Abderrahime Errachdi nunca ha visto a su niño de 4 años, pero en breve lo tendrá en Lugo

"Estoy esperando el visado para ir a buscarlo. Estaré unas semanas con él en Marruecos porque no puedo llegar sin más y traerlo para Lugo. No me conoce, sería como si lo secuestrase. Hablo con él, pero nunca hemos jugado, nunca pude llevarlo de paseo, para él soy un extraño", explica este padre.

La extrañeza es cada vez menor. "Al principio no quería hablar por teléfono, pero ahora cada tarde espera mi videollamada y si por algún motivo me retraso le pide a su abuelo que me llame. Le gusta que le enseñe los juguetes que tengo aquí para él, la ropa que le he comprado. Ya he solicitado plaza en el mismo colegio de Lugo al que van sus primos para que pueda empezar el próximo curso", cuenta ilusionado.

Andrés Téllez. SEBAS SENANDE

ANDRÉS TÉLLEZ. Abderrahime Errachdi es voluntario en el banco de alimentos, donde también trabaja Andrés Téllez, otro padre que tiene el corazón dividido entre Lugo y Cuba.

Salió de la isla hace ocho años para reunirse en Lugo con su hija y con su nieto. "Ella estaba atravesando un mal momento y vine para ayudarla", explica el padre.

Andrés Téllez emigró para ayudar a su hija, pero para ello tuvo que dejar otro hijo en Cuba

Pero para estar cerca de su hija, Andrés Téllez tuvo que alejarse de su otro hijo, que sigue en Santiago de Cuba. "Hace ocho años que no lo veo. Es adulto, tiene 36 años, pero me gustaría estar con él porque tiene una enfermedad nerviosa y necesita tratarse. Se ha criado con sus abuelos y sigue viviendo con mi padre, que ya tiene 84 años. Hablo con ellos por teléfono, pero es triste tenerlos lejos. Los hijos siempre son niños, tengan la edad que tengan", razona.

Andrés Téllez está a gusto en Lugo y no se plantea regresar a Cuba. "De visita sí, pero no para quedarme porque mi hija me necesita aquí", explica. Tampoco ve factible que venga su otro hijo. "Está enfermo. Se crio con mi padre y no quiere moverse de su lado", afirma, resignado a que su vida siempre será como una moneda con cara y cruz.

José Manuel Almeida, con su familia.

JOSÉ MANUEL ALMEIDA. Quien sí espera reunir pronto a su familia es José Manuel Almeida. Salió de Venezuela hace cuatro meses para buscarse la vida al otro lado del océano y conseguir la estabilidad necesaria para que puedan viajar tras él su pareja y sus dos hijos, de tres y un año.

José Manuel Almeida se asentó en Begonte porque allí vive su hermana. Y desde que llegó, llama a diario a Venezuela para que sus hijos no olviden su voz. "Hablamos cada día. Bueno, cuando allá hay señal, porque cuando cortan la electricidad no podemos comunicarnos", explica.

Las videollamadas ayudan a acortar distancias. "Para mí es muy difícil estar lejos, pero para ellos también. Algunas veces noto que están tristes y les doy ánimos. El pequeño a veces está llorando por cualquier motivo y en cuanto me escucha se ríe", comenta balanceándose entre el orgullo y la melancolía.

José Manuel Almeida llegó de Venezuela con el reto de traer a su familia cuanto antes

Su hijo está empezando a decir las primeras palabras. "Cuando yo salí de Venezuela aún no hablaba, pero ahora empieza. Con tal de escucharnos ya quedamos contentos", afirma.

José Manuel Almeida se ha marcado el objetivo de traer a su familia. "Primero tengo que conseguir los papeles, el premiso para trabajar en España. El plan es traerlos para darles un futuro porque allá es difícil. Hay trabajo, pero el salario de un mes no llega para comprar un producto en el supermercado", explica.

Este padre está graduado en procesamiento industrial de alimentos. Intentará conseguir la convalidación de esta titulación en España, pero su ansia por asentarse en Lugo va más allá. "En Venezuela trabajaba las tierras de mis abuelos. También estoy preparado para eso", apunta.

El objetivo es solo uno: poder escuchar la risa de sus hijos sin necesidad de un teléfono.