Los padres del bebé de dos meses que ingresó el pasado viernes en el Hula tras haber sufrido malos tratos regresaron el miércoles al inmueble, el número 23 de la Rúa Irmáns Carro, donde fueron recibidos entre abucheos y reproches.

La tensión que se vivió en la zona cuando hizo acto de presencia la pareja -que fue detenida el lunes y quedó en libertad al día siguiente- hizo necesaria la intervención de varias patrullas de la Policía Nacional, que se desplazaron hasta el lugar y lograron calmar los ánimos de quienes increpaban a los padres del pequeño.

Al parecer, algunas de las personas que formaban parte de este grupo son allegados de la mujer que asegura ser la madrina del niño y que, según pudo confirmar este diario, no es un miembro de la familia y podría ser una amiga de la madre.

PRECINTO. La pareja regresó al inmueble con la intención de acceder a su vivienda, pero se encontró con la puerta precintada porque los servicios de limpieza todavía no habían finalizado su trabajo. Y es que la tarea no fue fácil, ya que la pareja convivía con tonelada y media de basura y no había ni esquina de la casa en la que no se acumulara porquería. De hecho, la limpieza del piso se inició tras una orden de la jueza que instruye el caso, al entender que las condiciones higiénicas de la vivienda suponían un riesgo extremo y eran un foco de infección para los demás vecinos.

Ante esta circunstancia, los padres del bebé solicitaron ayuda a las administraciones, ya que, según dijeron, no tenían ningún lugar en el que pasar la noche. La Policía Local se hizo entonces cargo de la situación y les tramitó la documentación necesaria para que pudieran dormir en el Fogar do Transeúnte.

El jueves por la mañana, ambos acudieron a la comisaría de la Policía Nacional para mostrar sus quejas porque todavía no podían acceder al piso, donde continuaban los trabajando de limpieza. Los agentes los remitieron al juzgado, que fue de donde partió la orden de intervenir en el piso.

La vivienda quedó limpia y desinfectada el jueves, con un cartel de advertencia en la puerta de que no se podría acceder a ella hasta la madrugada. Se desconoce dónde pernoctó la pareja esta última noche. El hecho de que la anterior tuvieran que pasarla en el Fogar do Transeúnte hace pensar que estos padres no tendrían ninguna red de apoyo, lo que habría contribuido a que se produjera lo que todo parece indicar que era una situación de desamparo del bebé.

HABITABILIDAD. La situación en la que vivían los padres con el pequeño, de tan sólo dos meses, era extrema. Según pudo confirmar este diario -y tal y como ya adelantaban algunos vecinos el pasado martes- la familia vivía sin agua ni luz, por lo que a menudo bajaban al portal a cargar los móviles. La limpieza de la vivienda también se vio dificultada por la falta de suministro y hubo que cargar bidones de agua hasta el piso, del que el jueves seguía saliendo un olor fétido pese a la intensa limpieza y desinfección.

El Concello no pudo precisar el jueves en qué fecha dejó sin agua a la vivienda, un paso que suele dar tras varios avisos por impago. Cada día se producen cortes y no es habitual que se compruebe si habitan personas vulnerables en el domicilio afectado.

El Concello sí aseguró que ni la Policía Local ni la Policía Nacional realizaron intervención alguna en esta vivienda ni este año ni el pasado, a pesar de que, según el testimonio de alguna persona próxima a la pareja, los agentes habrían acudido en alguna ocasión a la vivienda, al igual que los servicios sociales.

Sin embargo, el Concello reiteró el jueves que la familia no era usuaria de los servicios sociales y por tanto no tenía expediente abierto. Lo tendrá a partir de ahora, porque el juzgado que investiga a estos padres por un presunto delito de maltrato a su hijo hizo el miércoles un requerimiento a la administración local para que a partir de ahora haga seguimiento del estado de la vivienda, con el objetivo de que no se repita la situación y se produzca de nuevo riesgo para la salud de los vecinos.

El Concello mantiene informado al juzgado del trabajo realizado en el domicilio de la Rúa Irmáns Carro y está previsto que este viernes complete el informe y se lo remita.

La actuación en la vivienda fue coordinada desde el área de medio ambiente, de la que se ocupa el socialista Álvaro Santos, aunque al ser una intervención solicitada por el riesgo para la salud de los vecinos correspondería a la concejalía de servicios generales, al frente de la cual está el BNG.

El Concello tuvo que echar mano de una empresa de limpieza, de operarios y de camiones de Urbaser y de otra firma especializada en trabajos de desratización y desinfección. El personal de estos servicios trabajó durante casi dos días para dejar habitable el piso.