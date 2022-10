Los padres del bebé supuestamente maltratado que vivía en un domicilio de la capital lucense rodeado de basura declararon que cuidaban al niño y aseguraron que nunca lo zarandearon de forma brusca. Los progenitores señalaron que no podían explicar la procedencia de las lesiones que presentaba el bebé, pero negaron que se las hubieran provocado ellos. "No sé lo que pudo pasar. A lo mejor alguna vez lo cogí algo fuerte cuando lloraba, pero jamás lo golpeé. Fue un hijo deseado y lo intentamos hacer lo mejor que pudimos", dijo el padre. La progenitora, por su parte, explicó que siempre quiso formar una familia. "Tuve problemas en el embarazo y me plantearon abortar, pero no acepté. Quise a mi hijo desde que vi la primera ecografía. Jamás agredí a mi hijo. Prefería hacerme cualquier cosa a mí misma antes de que le pasara algo a mi hijo", señaló.

Los acusados, que se enfrentan a sendas de 14 años de prisión como autores de los delitos de lesiones y maltrato habitual en el ámbito familiar, se sentaron este martes en la Audiencia Provincial de Lugo y reconocieron que acumulaban desperdicios en el piso, "pero no éramos conscientes de cómo estaba; lo veíamos normal", dijeron.

El ministerio fiscal considera probado que la pareja mantuvo a su bebé "en condiciones deplorables de falta de higiene, con acumulación de basura en las habitaciones de la vivienda". Además, los progenitores "no atendieron debidamente las necesidades del menor, no lo mantuvieron en condiciones higiénicas y sanitarias saludables ni cumplieron con las revisiones pediátricas correspondientes a su crecimiento".

La acusación pública mantiene además que los padres agredieron al bebé en reiteradas ocasiones, "golpeándolo y zarandeándolo" cuando el niño se ponía a llorar. Tal y como se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, como consecuencia de estas agresiones, el menor tuvo que ser ingresado en la Uci pediátrica del Hula, el 16 de agosto de 2019, y posteriormente fue trasladado al hospital La Paz de Madrid, donde le realizaron una operación oftalmológica de urgencia.

El pequeño perdió totalmente la visión de un ojo y sufrió daños neurológicos. "No resulta posible determinar el estado clínico definitivo del menor, ya que, por su corta edad, no se produjo el desarrollo total de su motricidad y de sus capacidades cognitivas. Con todo, si puede asegurarse que mostrará alteración de las funciones cerebrales superiores y que, casi con toda seguridad, requerirá cuidados por terceras personas el resto de su vida", apunta el fiscal.