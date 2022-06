Los padres de la Anexa paralizarán las obras del pabellón que se dará a Magisterio

El anpa de la Anexa mantendrá la batalla contra la cesión del pabellón del colegio para crear una instalación deportiva para los alumnos de Formación de Profesorado. La asociación de padres prepara una manifestación, para la que no hay fecha todavía, y anuncia que su decisión de "paralizar" las obras, cuyo inicio podría ser inminente, aunque no se conoce la fecha exacta y no hay licencia municipal, según apunta la presidenta del colectivo de padres.

El anpa insiste en que el colegio no puede prescindir del pabellón que Educación decidió ceder a Magisterio, ya que en el colegio hay 448 niños, repartidos en 19 clases, cada una de las cuales tiene dos horas de gimnasia a la semana. La instalación es imprescindible para las clases de gimnasia de los niños y también para las actividades extraescolares, así que no dan las cuentas. dice la presidenta del anpa, que sostiene que ese recinto sí se podría dejar para uso de los alumnos de profesorado a partir de las seis de la tarde.

El anpa sostiene que se utiliza a los escolares como "moneda de cambio", algo que ve injusto, ya que sostiene que se pretende quitar derechos a los niños para dárselos a unos "adultos" como son los estudiantes de Magisterio.

El acuerdo con la facultad de Formación de Profesorado, que supone que la Anexa mantiene la titularidad del antiguo gimnasio de Magisterio, cedido hace unos años, y pasa a ocupar un aula de plástica de la facultad universitaria es inaceptable para las familias.

La confirmación de que habrá movilizaciones llegó tras una reunión al final de la cual el anpa envió a las familias un mensaje en el que les explicaba que los planes que afectan al colegio siguen adelante.

"Confirmado. Magisterio se quiere quedar con el pabellón cubierto (edificio de bloque y estructura metálica que está al lado del gimnasio) y el cole a cambio se queda el llamado 'patio de columnas' (que es un aula acristalada que da al patio, la podéis ver desde el patio por donde entran nuestros hijos. Tiene muchos menos metros cuadrados que el pabellón y 8 columnas enormes en medio del aula). Los padres se oponen a este cambio impuesto por la Facultad de Magisterio y la Xunta, pues dejan a nuestros hijos sin patio cubierto, así que cuando llueva (que en Lugo es casi todo el curso), harán el patio en clase o en los pasillos del colegio.

La cesión de esa instalación de la Anexa es consecuencia de la exigencia de Formación de Profesorado de una solución para sus alumnos, que están sin pabellón porque hace años cedieron el del centro a la Anexa a cambio del de el instituto Politécnico, cuya entrega no se materializó al final.