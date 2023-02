El padre al que le querían quitar a sus hijos por tener "estrés" gana a la Xunta

"Por fin podemos vivir sin miedo a que nos separen". Manuel Díaz pronunciaba estas palabras tras conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo que concluye que sus hijos nunca han estado en situación de desamparo y que no existe motivo alguno para que la Xunta de Galicia asuma su tutela, tal y como pretendía la administración. Este padre coraje llevaba trece años con el corazón en un puño y celebra que la Justicia haya puesto fin a su calvario dándole la razón. "Siempre he querido y cuidado a mis hijos y todo esto ha sido un despropósito. Todavía no consigo entenderlo, pero al final todo ha caído por su propio peso", comenta.

El periplo judicial de Manuel Díaz comenzó a finales de 2019, cuando la Xunta de Galicia declaró en desamparo a sus hijos de 11 y 15 años, alegando que los menores "estaban inmersos en un contexto familiar de estrés crónico que limitaba su bienestar y su desarrollo". La administración asumió la tutela de los menores y le dio un plazo para entregarlos, pero el hombre se negó.

"Mis hijos les decían a los técnicos que querían estar conmigo y nadie les hacía caso. Los crié yo solo desde que su madre se marchó cuando el pequeño tenía 8 meses; el mediano, tres años, y la mayor, cinco. Nunca les faltó nada, sobre todo cariño", insistía. En aquel momento, la hija mayor tenía 16 años y ya estaba emancipada, por lo que la lucha de este hombre se centró en los dos pequeños.

La Xunta explicaba en su resolución que en junio de 2009 se había abierto un expediente de protección de los menores después de que la trabajadora social del centro de salud de Illas Canarias informara de que el padre presentaba "un estrés elevado", por lo que se derivó a los progenitores a los servicios sociales del Concello y al programa de integración familiar (EIF) de la Fundación Meniños.

En junio de 2011, el juzgado de Primera Instancia 2 de Lugo le atribuyó al padre la custodia y en el mes de octubre el EIF concluyó que el hombre ofrecía a los menores "un contexto de protección", por lo que se archivó el expediente. Sin embargo, en marzo de 2017 se reabrió, "teniendo en cuenta que el progenitor se encontraba desbordado", apuntaba la Xunta. Posteriormente, los centros escolares en los que estudiaban los menores explicaron que ambos tenía un "desfase curricular notable", por lo que el EIF volvió a intervenir y concluyó que el padre se encontraba "inestable" a nivel emocional, por lo que Política Social declaró a los niños en situación de desamparo y asumió su tutela.

"Nunca entendí que me pudieran quitar a mis hijos porque yo estuviese estresado o porque no sacaran buenas notas. ¿Cuántos niños hay en esta situación viviendo con sus familias? Mis hijos querían estar conmigo y cuando les dije que se tenían que ir a un centro o a una familia de acogida se pusieron a llorar y se abrazaron a mí. Nadie se imagina lo que hemos sufrido", lamenta.

Finalmente, en diciembre de 2019, la jueza de Primera Instancia número 3 de Lugo acordó suspender la entrega de los niños a la Xunta, al entender que "disponían de atención y protección paterna, iban bien vestidos, tenían buenos modales y presentaba un nivel de comprensión adecuado", concluyendo además que "ingresar en un centro les causaría un perjuicio irreparable, ya que ambos manifestaron satisfacción en la convivencia con su padre y total rechazo a alejarse de él".

Unos meses más tarde, y tras numerosas exploraciones al progenitor y a los dos niños, el juzgado de Primera Instancia 3 de Lugo le dio la razón al considerar que sus hijos no estaban en situación de desamparo. Aun así, la Xunta recurrió el fallo e insistió en asumir la tutela de los menores. Finalmente, la Audiencia desestimó el recurso, explicando que la Xunta "no justificó ninguna situación de desamparo ni explicó en qué situación contemplada en la ley se podría apoyar la separación del padre de los niños", que actualmente tienen 14 y 18 años. "Cuando nos lo comunicó el abogado saltamos de alegría, pero esto no debería haber pasado", concluye.

"Pediré daños y perjuicios por todo el infierno que nos han hecho pasar"

Manuel Díaz recibió con "mucha alegría" la sentencia de la Audiencia de Lugo —contra la que no cabe recurso ordinario—, pero considera que la administración tendría que indemnizar "todo el daño" que les ocasionó. "Nadie se imagina lo que hemos tenido que pasar. Mi hijo pequeño vomitaba y tenía que ir al médico cada vez que teníamos que ir al juzgado. Además, he tenido que dejar incluso de pagar algún mes el piso para poder pagarle al abogado. Voy a pedir daños y perjuicios por todo el infierno que nos hicieron pasar. Estas cosas no pueden acabar así; como si no hubiese pasado nada", apunta.

Situación estable

Este padre explica que el tiempo también le ha dado la razón. "Mi hijo mayor estudió un módulo de cocina y está trabajando en Barcelona y el pequeño sigue estudiando y jugando al fútbol. Hablar de desamparo siempre fue una locura", lamenta.