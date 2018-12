Un padre afronta unos siete años de cárcel por maltrato a su exmujer e hijos

LUGO. Un padre se enfrenta a una pena conjunta, que ronda los siete años de prisión, por tres delitos de malos tratos -en concreto, una contra su exmujer y otro dos, contra su hijo y su hija- y por otro delito a mayores de coacciones también contra su expareja.

Por los supuestos malos tratos y coacciones a la mujer, la Fiscalía pedía en su escrito tres y dos años, respectivamente. Por los dos delitos de malos tratos hacia sus dos hijos, el Ministerio Público solicitaba once meses de prisión por cada uno de ellos.

El juicio se celebró el lunes en el Penal número 2 de Lugo. Los hechos juzgados hacían referencia a diversas situaciones ocurridas entre 2012 y 2015 donde, según la Fiscalía, la mujer fue víctima de insultos, menosprecios y vejaciones y llegó a recibir amenazas del tipo «primero, te mato a ti, y luego, me mato yo», acusaciones que el hombre negó.

La Fiscalía y la acusación particular -ejercida por la víctima- también acusan al hombre de dar una bofetada a cada uno de sus vástagos cuando, en concreto, la hija se interpuso para que no pegase a su madre y el hijo para que no agrediese en otra ocasión a su hermana. El acusado negó, también en estos casos, haber agredido a sus hijos.

Además de prisión, la Fiscalía solicitaba inicialmente la prohibición de acercarse a su exmujer en ocho años y a cada uno de sus hijos, en diez. También pide 10.000 euros en total de responsabilidad civil.