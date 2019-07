Pacientes de cáncer solicitan acceso a otros hospitales para la reconstrucción de mama

Pacientes de cáncer de mama que están a la espera de una reconstrucción, o que ya han pasado por ella, piden al Sergas que se les dé la opción de una segunda opinión médica antes de someterse a cirugía y que, además, tengan la posibilidad de ser intervenidas en otro hospital público gallego, como el Chuac, de A Coruña, que cuenta con más recursos de cirugía plástica y ofrece métodos de los que no se informa a algunas pacientes de Lugo. Así lo asegura Beatriz Arias, a la que la gerencia del Hula acaba de denegar el acceso a una segunda opinión médica en el hospital coruñés.

Arias tiene 41 años, en 2018 fue diagnosticada de cáncer de mama. Fue intervenida, recibió quimioterapia y radioterapia y actualmente tiene un tratamiento hormonal y todavía no ha recibido el alta. En mayo, explica Arias, el ginecólogo le informó de que debía esperar «uno o dos años» para la reconstrucción, que el método sería extensor con prótesis y que había un 30% de posibilidad de fallo por haber sido radiada.

Tras informarse por su cuenta de que existen varias técnicas y de que en hospitales como el Chuac se llevan a cabo, solicitó acceso a una segunda opinión médica en este hospital. En virtud de la normativa, cree que tiene acceso a ella al ser enferma de cáncer y al estar la reconstrucción mamaria dentro de la cartera de servicios del Sergas. "Forma parte del tratamiento no solo por la mejoría que se obtiene desde el punto de vista estético sino por la enorme repercusión positiva emocional y de recuperación después de toda la terapia oncológica. Así lo reconoce el Sergas en la información que da sobre el proceso asistencial integrado de cáncer de mama", señala Arias. "Me indignó mucho -dice- la respuesta que me dio el Hula, porque dice que tendría acceso a una segunda opinión tras un diagnóstico completo y propuesta de tratamiento de una enfermedad neoplásica maligna, que es lo que tengo, o si tengo una recidiva o una propuesta de tratamiento de nueva aparición".

Según la información facilitada por el Sergas a este periódico, los supuestos para la segunda opinión médica están recogidos por ley y entre ellos no figura la reconstrucción mamaria, asegura.

Pero Arias no solo quiere que ser vista por otro especialista sino que no quiere operarse en el Hula porque, pese a que desde el inicio de la enfermedad la asistencia recibida en este hospital fue de diez, asegura, cree que en cirugía plástica tiene carencias. Llegó a esa conclusión tras saber que el Hula solo tiene un cirujano plástico "que no está especializado en mama", tras conocer a varias mujeres que se operaron y tuvieron que ser sometidas a nuevas intervenciones, algunas por sus cuenta y en centros privados, y tras recibir sugerencias de personal sanitario del hospital de que buscara opciones en otros centros, dice.

Una de esas mujeres, que prefiere no identificarse pero avanza que en otoño un grupo de pacientes iniciará acciones para demandar cambios en la Cirugía Reparadora, explica que tuvo que ir a rehabilitación durante un año y que la volvían a operar, pero que optó por hacerlo en un centro privado. "No Hula deixáronme moita dor, a teta case debaixo do brazo e o pezón destrozado", explica.

El Hula rechazó valorar casos y opiniones individuales. Explicó que tiene un cirujano plástico y que la incorporación de un segundo depende de que haya profesionales que deseen incorporarse a la plaza. Asimismo, recordó que la patología se aborda de forma integral desde la unidad de mama, la primera que tuvo el Sergas en Galicia y que recientemente recibió un sello de calidad de Aenor. Destaca, además, que la percepción y el grado de satisfacción manifestado por las usuarias es alto.