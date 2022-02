Los pacientes de cáncer más jóvenes en Lugo demandan mayor apoyo psicológico

Los datos que forman el mapa del cáncer en Lugo están determinados por un factor principal: el envejecimiento de la población. Sin embargo, son los pacientes más jóvenes los que más incidencia relativa tienen en los problemas económicos y psicológicos asociados a este enfermedad en la provincia.

Según los datos aportados por el primer informe sobre la inequidad del cáncer, elaborado bajo el auspicio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y presentado esta semana, en 2021 se diagnosticaron 2.701 nuevos tumores en Lugo, lo que arroja una tasa de incidencia muy superior a la nacional: 829 casos por cada cien mil habitantes por los 603 de la nacional. Dado que más de la mitad de los tumores se diagnostican en personas mayores de 75 años, el factor de la edad está especialmente marcado en una provincia tan envejecida como la de Lugo.

Esta circunstancia podría llevara a pensar también en una mayor influencia en consecuencias sociales de la enfermedad como el aislamiento y la soledad, lo que derivaría en una mayor necesidad de atención psicológica y ayudas económicas. Sin embargo, según explica la psicóloga de la AECC en Lugo Rosa Zas, "tanto en Lugo capital como en la provincia tenemos una manera de ser que ayuda mucho: somos muy buenos vecinos. Esta mentalidad de sitio pequeño crea una red social de apoyo muy importante. En Lugo el envejecimiento no lleva a los pacientes a la soledad".

Por el contrario, esta psicóloga aprecia que los lucenses que más necesitan su apoyo son "los más jóvenes, sobre todo en el caso de los hombres. Por una cuestión cultural, parece que las mujeres están más acostumbradas a abrirse, se piden ayuda antes y se dejan apoyar. A los hombres les cuesta más, y cuando piden la ayuda están más afectados".

EFECTOS ECONÓMICOS. No obstante, Zas advierte que las maneras de asumir la enfermedad dependen de múltiples factores, como el tipo de cáncer, la precocidad de diagnóstico o la situación personal. En este sentido, considera que "para una persona de más edad el diagnóstico puede ser menos traumático, porque ya ha completado gran parte de su proyecto vital. En una persona joven es algo mucho más impactante que interrumpe su vida y afecta a en todos los ámbitos".

Otro tanto pasa cuando se analizan los efectos económicos de la enfermedad, uno de los aspectos en los que la AECC quiere hacer hincapié con su informe sobre equidad. Rosa Zas también aprecia que entre los lucenses con un tumor a los que su asociación presta apoyo (en el 2021 dieron atención psicológica a 160 enfermos y familiares en toda la provincia) necesitan más apoyo económico los más jóvenes que las personas mayores, que tienen medicamentos gratuitos y cuando menos una pensión en la que refugiarse.

La cosa es muy diferente, afirma, cuando se trata de trabajadores sin empleo fijo o estable o autónomos que no pueden permitirse una baja larga. Además, son la mujeres las que parten con desventaja, porque son más las que soportan un trabajo en precario.

Los oncólogos gallegos piden la creación de un registro de tumores para optimizar la atención

Los oncólogos gallegos, con motivo de los diferentes informes sobre incidencia de tumores que se han publicado aprovechando el Día Internacional contra el Cáncer, han expresado su descontento por la interpretación que se hace de los datos y la carencia de datos reales para calcular la incidencia. Como primer paso, reclaman que por fin se atienda una de sus peticiones principales, la creación de un registro gallego de tumores que sirva de punto de partida para optimizar la atención sanitaria y los recursos.

En este sentido, Sergio Vázquez, jefe de Oncología del Hula y presidente de la Sociedad Gallega de Oncología, señaló en una publicación en redes sociales que alguno de esos informes publicados "obviamente ayuda, porque puede ser un indicador indirecto de incidencia, lo mismo que los registros de los servicios de Oncología, pero lo realmente objetivo son los registros de tumores, donde se incluyen todos los tumores diagnosticados por área y nos ayuda a tomar decisiones".

Entre otras decisiones, señala aquellas "sobre inversión, por ejemplo, en prevención primaria, para actuar directamente sobre los factores externos relacionados con el cáncer". Vázquez espera que la creación de este registro, que se inició hace unos años pero se paralizó, sea pronto una realidad ya que figura en el nuevo plan de oncología de la Xunta.

Por otro lado, Vázquez también anunció que en el Hula "el 11 de febrero de 2022 empezamos con las pruebas para hacer diagnóstico molecular rápido en nuestros pacientes oncológicos y poder tomar decisiones personalizadas".

El miedo y la incertidumbre todo lo igualan

Cada enfermo de cáncer que reclama ayuda o tratamiento psicológico es único. Sin embargo, según comenta la psicóloga de AECC en Lugo Rosa Zas hay un elemento que los iguala a todos: "Es el miedo, la incertidumbre. Es el freno a tu vida que supone, el no saber qué va a pasar el mes que viene".



Esto no es una lucha. Otro aspecto que Zas aprecia que es muy común es la presión por la manera que la sociedad tiene de presentar esta enfermedad: "Vienen muchos pacientes que incluso llegan con sentimiento de culpabilidad, porque no pueden ser positivos con lo que les pasa. Están muy cansados de escuchar que tienen que ser fuertes, que es una lucha en la hay que vencer. No son héroes, es una enfermedad muy dura que rompe sus vidas en todos los ámbitos".



Atención insuficiente. En opinión de esta experta, la asistencia psicológica que se presta desde los servicios públicos en Lugo es escasa, "insuficiente para los pacientes y nula para los familiares". También considera que se debería mejorar el apoyo económico, porque se trata de una enfermedad larga y cara que pone a muchas familias en riesgo de pobreza.