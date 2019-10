"Me agarró del cuello y me levantó del suelo como si fuera uno de los pressing catch, y luego ya no me soltaba". Así de gráficamente explicaba este viernes un vigilante del Hula la grave agresión de la que fue víctima el jueves y que ahora le obliga a mantenerse en reposo absoluto por las contusiones sufridas.

El paciente, con una patología psiquiátrica, se encontraba en el servicio de Urgencias del hospital y agredió a un médico. Cuando un equipo de seguridad acudió al lugar para contenerle, fue uno de los vigilantes el que sufrió la agresividad extrema del enfermo.

"Según llegué a su altura me lanzó un puñetazo, y pude esquivarlo, pero de inmediato, en un visto y no visto, me agarró del cuello, me tiró al suelo y ya no había forma de soltarle", detallaba la víctima. De hecho, los otros tres vigilantes presentes en urgencias en ese momento sufrieron para lograr que el hombre soltara a su compañero y no le estrangulara.

"Era un chico joven, corpulento y alto, con una fuerza enorme, y a los compañeros les costó mucho llegar a controlarle y engrilletarle", relataba la víctima, al que prescribieron una baja de quince días y calmantes para sofocar el dolor de las múltiples contusiones que sufrió durante el incidente.

"Llevó unos diez años trabajando en hospitales y he llevado sustos, pero ninguno como este", decía el vigilante.

El episodio finalmente se resolvió y el Hula aseguró este viernes que el médico que sufrió la primera agresión se encuentra bien.

UGT volvió a insistir en la necesidad de más personal y medios en el Hula

La sección de seguridad privada de UGT, en tanto, volvió a insistir en la necesidad de más personal y medios en el Hula, dadas las frecuentes agresiones que sufren los vigilantes, alertó.

El sindicato valora como un paso adelante que se esté implantando un programa de registro de agresiones, pero defiende la necesidad también de medios materiales como camisetas antitrauma, geles de pimienta o, para situaciones más excepcionales, incluso escudos.

Urgencias y el área de Psiquiatría son los servicios en los que las agresiones al personal son más habituales, pero no los únicos.