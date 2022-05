Una paciente lleva un mes esperando una operación tras cortarse dos dedos con una máquina

Una paciente de Traumatología denuncia que, pese a que su caso entró en lista de espera como prioridad 1, lleva esperando más de un mes por la cirugía a la que tiene que someterse. La mujer explica que, en diciembre de 2020, se cortó un trozo de los dedos tercero y cuarto de la mano izquierda con una máquina de hacer chorizos. Fue atendida en Urgencias del Hospital Universitario Lucus Augusti por ese motivo, donde le suturaron y enseguida empezó a sufrir fuertes dolores en la zona y la imposibilidad de mover ambos dedos.

"Despois de ano e medio con moita dor e de pasar por Rehabilitación operáronme. Xa entón tiven que agardar sete meses para a intervención", explica. Perdió la primera falange, la falange distal, y ahora, después de haber vuelto a pasar por Rehabilitación y por la unidad del dolor –probando distintos tratamientos– ha tenido que volver a la consulta del Traumatólogo. Explica que los dos dedos continúan sin poder moverse y que el dolor es cada vez más intenso. De hecho, el especialista le dijo que tendrían que cortarle también la segunda falange, la medial.

"Considerou o meu caso como urxente e de prioridade un no mes de abril, pero xa pasou máis dun mes e aínda non me chamaron para a intervención". La afectada explica que ya puso dos reclamaciones en el servicio de atención al paciente, pero asegura que nadie se ha puesto en contacto con ella para ofrecerle algún tipo de solución a su dolencia.

Esta paciente señala que debe tomar calmantes para el dolor y que su situación empeora cada día, por lo que reclama que se aborde su operación cuanto antes.