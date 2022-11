Pablo Rivera desmiente que vaya a ir en la lista municipal del PSOE de Lugo

Poco han durado los rumores que situaban al diputado provincial Pablo Rivera como candidato a ocupar un puesto en la lista a municipales por la capital. Rivera quiso cortar de raíz y aseguró que él está "está centrado en Láncara e na Deputación", así como en su labor con las residencias de la tercera edad. El político de Láncara es consciente de que "a política é volátil e ás veces hai movementos no taboleiro político" pero nada le hace en estos momentos pensar que no vaya a repetir en las listas de Láncara.

De hecho, asegura que no ha recibido "proposta nin sequera tanteo por parte de Lugo", una posibilidad que ni a él se le ha llegado a pasar por la cabeza. Esto no quita, dice Rivera, que no tenga una "moi boa" relación con sus compañeros socialistas de la capital, ya que en estos momentos reside "por loxística" en Lugo, donde imparte clases en la Uned. Además, recuerda, Miguel Fernández fue enfermero en Láncara.

ÓSCAR POY. Óscar Poy, el bullicioso concejal del PP local, tendrá que sufrir esta semana el siempre engorroso trámite de visitar los juzgados para prestar declaración. Lo hará dentro de la investigación por la denuncia por amenazas interpuesta por el también concejal Rubén Arroxo, ya que el autor de las supuestas amenazas contra el edil nacionalista habría utilizado para ello el muro de Facebook de Óscar Poy.