Pablo Permuy, do deporte e a xestión económica no Sergas a superconcelleiro

Pablo Permuy Villanueva (Lugo, 1956) participaba nunha manifestación feminista a carón de Lara Méndez, hai arredor dun ano, cando esta lle anunciou que ía ir ser concelleiro. "Politicamente correcto non son, xa o sabes", respondeulle el. "Esa xente tamén fai falta", replicoulle a mandataria, aínda que máis que crer niso ao mellor no que pensaba era na experiencia xestora que acumulaba este matemático, que case toda a súa vida tivo cargos de xestión económica no Sergas (nos hospitais de Ourense e de Lugo e na consellería) e ademais foi xogador, entrenador e árbritro de balonmán e delegado das federacións europea e internacional.

Permuy levaba catro anos xubilado, e cunha completísima axenda de competicións internacionais para todo 2023 e 2024, cando aparcou o deporte. Non o bota de menos porque non lle queda tempo, di. "Esta é unha experiencia nova. Non o pensei moito", afirma, sen que quede moi claro se é arrepentimento.

Porque se a asignación das áreas económica e de persoal non foron sorpresa para ninguén, tampouco para el, si a foi a marcha de Méndez, que lle supuxo sumar unha chea de competencias. A falta de saber se a conseguinte reorganización do goberno o libera dalgunha, ocúpase tamén de Contratación, Patrimonio, Fomento, Parque Móbil e Conserxes. Todas os contratos municipais, todas as propiedades do Concello e todos convenios que este asina con outros organismos, sexan pequenos ou complexos, como os que prepara para permutar parcelas coa Xunta, o Ministerio e a Afundación, están baixo a súa responsabilidade.

Permuy converteuse nun dos puntais do goberno tamén pola seriedade e a temperanza coas que afronta a xestión e coas responde ás críticas da oposición. Fíxose un oco na política local aínda que non hai tanto que chegou a ela. Próximo ao PSOE, afiliouse en 2004, cando deixou de ter responsabilidades no Sergas. En 2018 formou parte da candidatura á dirección local de José Luis Díaz, que perdeu fronte á edil Ana González.

En 2022 sumouse ao equipo da que hoxe é a súa compañeira de corporación e foi nomeado voceiro. Exerceu menos veces das que lle tería gustado e agora, con responsabilidades de goberno, aínda o fai menos. Está tamén no comité provincial, as súas opinións —tamén sobre o PSOE— non sempre son cómodas e Permuy sabe o papel que ocupa. Sabe tamén que non se lle aveciñan meses fáciles, cos sindicatos do Concello anunciando mobilizacións. Pero, se as aparencias non enganan, ten enerxía e ganas. "O día que me faltan marcho. Doutro xeito non sei estar", sentencia.