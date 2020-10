As outras caras da festa

Los trabajadores que están detrás de las patronales del San Froilán, que se encargan de montar las barracas o las carpas, de la limpieza en el recinto ferial..., son homenajeados en la exposición inaugurada el jueves en O Vello Cárcere, A outra festa, que es obra de Adra Pallón, fotógrafo de El Progreso.

Son 60 fotografías en blanco y negro, doce de ellas retratos, y un audiovisual, fruto del trabajo realizado por el autor durante las patronales del año pasado. Adra Pallón pretende con esta muestra, que permanecerá abierta hasta el 10 de enero, "poñer en valor o labor invisble" que realizan estos trabajadores.

PREMIO. La concejala de cultura, turismo y promoción de la lengua, Maite Ferreiro, recibió ayer en la casa consistorial a la ganadora del concurso de dibujo con el que se eligió el cartel del San Froilán Miúdo, Galir Macía, de 13 años, con el diseño titulado Enganchada al San Froilán.

La escolar, que recibió como premio un lote de material de pintura valorado en 300 euros, dijo que este premio le anima "a seguir debuxando e aprendendo novas formas de pintar".

La colorista obra, realizada en acuarela, representa a una niña, con una larga melena al aire, balanceándose en un columpio sobre la muralla romana, de la que sobresale una noria.

SANFROIDANCE. Uno de los clásicos de las patronales es el festival de música negra y electrónica, que cumple 15 años, con las limitaciones propias de la época que no está tocando vivir.

Esta cita, organizada por Trasnosound, arranca hoy en la Praza do Camiño Primitivo con la actuación de la banda compostelana Mojo Experience, los mariñanos The Lazy Bones y el videoartista Juanma Lodo y continuará mañana, en la de Agro do Rolo, con este último, junto a Allova y Terrae. Los conciertos se celebrarán entre las siete de la tarde y las diez y media de la noche.

Otra de las citas ineludibles de las fiestas es O San Froilán dos Devanceiros, colección que edita el Concello de Lugo, cuyo número 17, que se presenta esta noche en O Vello Cárcere, es la obra del historiador Adolfo de Abel Vilela A Exposición Rexional de 1896.

Este libro, que aborda el inicio del turismo de masas en Lugo, recoge que en 1896 las fiestas comenzaron el 26 de agosto con el Congreso Eucarístico y concluyeron el 8 de octubre con la clausura de esa exposición, en la que participaron las cuatro provincias gallegas, junto a Oviedo y León.

Abel Vilela recuerda que Lugo fue pionero en la celebración de este tipo de muestras a iniciativa del conde de Pallares, Manuel Vázquez de Parga.