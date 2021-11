Hemeroteca ► Otros incidentes en la muralla

La muralla es uno de los edificios más emblemáticos de la capital lucense, pero en muchas se ha visto eclipsada por los actos que suceden en ella. Recordamos algunos de ellos:

Ileso un joven de 15 años que fue empujado



Un joven de 15 años, vecino de Lugo, resultó prácticamente ileso tras caerse desde el adarve de la muralla e ir a parar al fondo de la excavación arqueológica situada junto al edificio del Vicerrectorado de Lugo, en la Praza Pío XII, frente a la catedral, el 9 de octubre de 2006. El chico recibió un empujón de otro chaval, de 16 años, que se encontraba con él en el adarve hacia las 00.25 horas, y se precipitó desde una altura de unos ocho metros.



Un chico se quedó parapléjico en 2008

El accidente se produjo el día 16 de noviembre de 2008, sobre las cinco de la madrugada, cuando una pareja vio a un joven tirado en el suelo e inconsciente en la Rúa do Moucho, en el barrio de A Tinería. No recordaba nada, al estar en estado ebrio, pero la investigación concluyó que se había caído accidentalmente. El chico, que tenía 27 años y quedó postrado en una silla de ruedas, fue indemnizado con 83.758 euros porque hubo una negligencia médica en su tratamiento posterior.



Alertas recurrentes por los botellones



Subir a beber a la muralla puede ser arriesgado, en muchas zonas los bordes son bajos y cualquier despiste o pelea puede acabar con alguien accidentado. Y no solo botellones. Hace unos días, se hizo viral en Lugo el vídeo de una pareja manteniendo relaciones sexuales en el adarve, grabados sin ninguna dificultad desde uno de los muchos edificios que tienen vistas al monumento romano.