Tenían que estar disponibles las 24 horas los 30 días del mes y si pedían una jornada libre les descontaban 100 euros de los 800 que cobraban de salario. Las cuatro inmigrantes de Venezuela, Nicaragua y Colombia que prestaban este miércoles declaración en el juzgado de instrucción número 3 de Lugo detallaban la explotación laboral que, a su juicio, sufrieron por parte de una empresa de Castroverde que se dedicaba al cuidado a domicilio de personas mayores y con dependencia.

En algún caso no disponían de habitación propia en la casa en la que prestaban sus servicios como internas y tenían que dormir en un sofá, según declararon. Además, si tenían que trasnochar porque el paciente al que cuidaban se encontraba indispuesto, al día siguiente no podían tomarse un descanso y tenían que desempeñar sus labores habituales (limpieza, colada, cocinar...).

Una de ellas explicó que percibía 800 euros al mes de sueldo y que la familia para la que prestaba sus servicios le abonaba a cambio a su empresa 1.300.

Las cuatro inmigrantes de Venezuela, Nicaragua y Colombia que comparecieron este miércoles en el juzgado tenían también en común que estaban en situación irregular en España cuando sucedieron los hechos y que no contaban con la formación adecuada para prestar estos cuidados.

Según precisaron, la gerente de la empresa les exigía que, a los que contrataban sus servicios, les dijesen que tenían todos los papeles en regla, tanto de residencia en el país como de alta en la Seguridad Social y de cualificación profesional.

Las inmigrantes estaban en situación irregular en España y no tenían formación para cuidar a ancianos

Precisamente, según se desprende de las investigaciones realizadas por los agentes de la Guardia Civil, esta trama se aprovechaba de esa situación de vulnerabilidad de estas inmigrantes, al estar en situación irregular, para presuntamente explotarlas laboralmente.

Por este caso, que saltó a la luz pública hace dos años, están procesadas la que era la gerente de la empresa de Castroverde, de 48 años de edad; su hija, de 27, y otras tres personas. La sociedad se encuentra en liquidación tras presentar concurso de acreedores el año pasado.

Una de las afectadas explicó este miércoles ante el magistrado que fue la hija de la empresaria la que le trasladaba en coche desde la capital lucense a las casas donde prestaba servicio, sitas en O Corgo y Baralla, y la que le solía pagar en efectivo en un sobre que le entregaba en mano.

Las declaraciones de nuevas denunciantes por este caso de presunta explotación laboral continúan este jueves. En el juzgado de instrucción número 3 de Lugo están citadas otras seis inmigrantes latinoamericanas.

Unas 70 o 80 afectadas

Decenas de inmigrantes latinoamericanas fueron víctimas de explotación laboral en este caso. Su número está por concretar. El letrado de la Asociación Penitenciaria Concepción Arenal, Waldir Sinisterra, que asiste a varias de las afectadas, considera que con las últimas denuncias presentadas pueden ser "70 o 80".



También está por concretar el periodo en el que la empresa señalada realizó las prácticas que son objeto de la investigación, aunque se estima que su actividad presuntamente ilícita pudo ser duradera, pues se constituyó hace ya 18 años.



En 2019 la empresa tenía dadas de alta en la Seguridad Social a 27 empleadas, sin embargo la principal procesada, en una de las grabaciones que le realizaron que figuraba en el sumario, aseguraba que tenía "76 internas y todas extranjeras".



"No había consideración alguna por parte de los procesados hacia las mujeres que trabajaban para la empresa, según precisó este abogado que se desprende de los testimonios que prestaron las afectadas ante el juez.



Realizaban jornadas de 12 o 14 horas diarias, mal remuneradas y sufrían cuantiosas penalizaciones si pedían días libres. No tenían contrato ni estaban dadas de alta en la Seguridad Social porque no contaban con permiso de residencia ni de trabajo en España.



Además de pagar sus sueldos en mano a las inmigrantes, también lo hacían a través de plataformas electrónicas. Los investigadores consideran que los procesados intentaban así dificultar el rastreo de esas transacciones económicas.