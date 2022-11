"Menos mal que no soy alérgico, porque me causó una reacción grande, pero nada más", contaba estos días Indalecio, víctima de una picadura, que alertaba de la presencia de un nido enorme de velutinas en la zona de A Piringalla, en un árbol que hay en la bajada hacia la N-6.

Él es uno de los muchos lucenses que en los últimos días llaman a los servicios de emergencias para pedir la eliminación de nidos de la avispa asiática, que con frecuencia son enormes, de modo que a veces impresionan más que nada por el tamaño que tienen.

No hay nada nuevo en esa inquietud vecinal, lo raro en Lugo es la intensa actividad que mantienen a estas alturas del año las velutinas, que en este momento del otoño normalmente ya estaban muriendo o desaparecidas.

Marcos Varela, de la Asociación Galega de Apicultura, no duda de que los insectos siguen vivos porque no acaba de llegar el frío. Las velutinas, dice, están siempre relacionadas con la temperatura ambiental. Necesitan el calor para empezar su ciclo vital y la vida termina con el frío, sostiene.

José María Vázquez, que desde hace ocho años está al frente de una empresa dedicada a la erradicación de las velutinas, difiere y recalca que siempre ha encontrado nidos con vida hasta enero, e incluso algunas veces hasta febrero. Cree que este año es posible que algún nido llegue activo incluso hasta marzo.

En Lugo, donde este año el frío es esquivo, la realidad es que se ven muchas más avispas vivas de lo que era habitual en estas fechas en años pasados. La situación está generando inquietud entre muchos lucenses, con frecuencia quejosos por la tardanza en la retirada de los nidos. En los últimos días, solo en la ciudad, se han repetido avisos de vecinos preocupados en A Piringalla, Magoi, Avenida das Américas o la zona de la estación de autobuses.

Pero para Marcos Varela, que conoce muy bien al insecto, lo llamativo no es solo la presencia de las avispas a estas alturas del año, sino que destaca también como muy relevante que los insectos mantienen hábitos impropios de la temporada.

Recuerda, así, que las velutinas son omnívoras, pero que lo normal es que busquen carne y proteína (insectos sobre todo) en la época en la que están criando, y que se centren en la búsqueda de otros alimentos, con más azúcar, cuando lo que procuran es la propia supervivencia.

Lo normal, por tanto, sería que en estos momentos estuvieran buscando alimentos con azúcares. Sin embargo, lo que buscan es proteína, que es lo que consumen cuando lo que hacen es alimentar a las crías, detalla el apicultor, lo que revela que hay nidos creciendo a las puertas del invierno, dice.

Atajar el problema

José María Vázquez, de la empresa Serpa, cree que la ciudad de Lugo va a tener muchos problemas en el futuro próximo si no se aborda ya un trampeo profesional y serio. "Hay cada vez más reinas y pronto veremos la proliferación de nidos, por ejemplo, en las cornisas de los edificios", advierte.

"Más vale prevenir que lamentar", dice este profesional, que tras ocho años trabajando en el control de las velutinas en distintos puntos del país reivindica que el control preventivo es la única solución.

Sostiene que los ayuntamiento no deberían permanecer parados ante las velutinas, porque "ellas de política no entienden, pero van a seguir reproduciéndose si no se actúa". Creer que el fenómeno más serio se va a mantener en las zonas más próximas al río es no conocer a la avispa, dice.

Cuenta, a modo de ejemplo, la experiencia en la zona de O Valadouro, donde los trampeos han permitido reducir "entre un 80 y un 90 por ciento" el número de nidos. "Hemos pasado de tener 800 al año a registrar poco más de cien, prueba de que funciona".

Sostiene que hay que perseguir al insecto en todas las épocas del año, pero señala como clave empezar a trampear a partir de marzo y mantener esa labor hasta agosto.

Ha retirado más de cinco mil nidos en ocho años de trabajo y dice que el trabajo debe ser continuo. Subraya, así, que siempre ha encontrado nidos activos hasta bien entrado el invierno, incluso en zonas frías y de bastante altitud, como el municipio de Muras.

Nidos primarios vistos este mes

"Este año hemos encontrado nidos primarios en octubre y hasta descubrimos uno el 7 de noviembre", dice José María Vázquez, que cree que la causa de que a estas alturas haya reinas creando nuevos nidos obedece a que "el nordés no las ha fastidiado".

Esa actividad de las reinas es un desafío, apunta, ya que cada una puede hacer tres o cuatro nidos y multiplicar el problema de forma exponencial en poco tiempo.

Así, aunque defiende que hay tópicos erróneos y que todos los años hay nidos que llegan activos a enero o febrero, también manifiesta que "se estira el ciclo porque el clima no las perjudica".

Marcos Varela cuenta que se lleva años viendo cómo los nidos aguantan bien hasta el invierno en las zonas atlánticas, de temperaturas más suaves. Vázquez dice que en el interior también ocurre.