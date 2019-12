El exsubdelegado del Gobierno en Lugo, Jesús Otero, valoró en la Radio Galega su exculpación y la del excomisario Maximino Losada en la operación Carioca, que adelantaba este sábado El Progreso en su edición impresa. Otero dijo que "estar dez anos imputado por algo que non se sostén é verdadeiramente incrible".

"As responsables destas desfeitas xudiciais que están sucedendo en Lugo xa teñen o seu merecido por parte do CGPJ e espero que tamén o teñan por parte do Tribunal Supremo", dijo refiriéndose a Pilar de Lara y también tangencialmente a Estela San José.

Jesús Otero añadió que tiene que sentarse con sus abogados para ver, analizar y estudiar "o que procede".