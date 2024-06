Puente: "Los Avril no alcanzarán para toda la red, no puedo aventurar cuándo prestarán servicio en Lugo"

Acudió a Lugo para ver la obra de la intermodal. ¿Cómo viajó? ¿Sufrió mucho los baches? Creo que los lucenses estarían dispuestos a hacerle hijo predilecto si les arreglara los de la A-6.

Volé hasta Santiago y después fui en coche. Pude comprobar los avances en los últimos 28 kilómetros de la A-54. Mantenemos un buen ritmo para poner en servicio el tramo Melide-Pala a finales de año. Y seguimos avanzando entre Arzúa y Melide, que esperamos abrir a finales de 2025. Sobre los baches de la A-6, no puedo estar más sensibilizado. Los 73 quilómetros están siendo ya reparados. Y si, por resolverlos, además, tengo el honor de ser nombrado hijo predilecto lucense, bienvenido sea. Sería un orgullo personal e institucional ya que pertenezco a un gobierno progresista que ha hecho por Galicia lo que otros políticos conservadores oriundos nunca tuvieron interés por hacer.

¿Qué garantía de continuidad en el mantenimiento hay para evitar un deterioro como el que se ha producido en los últimos años?

En 2023 hicimos récord en conservación en Galicia, con 132 millones licitados. Sacamos la conservación del ostracismo al que el PP la había relegado. Es una inversión que ha requerido tiempo para redactar los proyectos. En Lugo llevamos invertidos unos 128 millones desde junio de 2018. Ahora, como he dicho, estamos reparando el firme de 73 kilómetros de la A-6 y de 69 de la N-540 con casi 19 millones. Son muchas las actuaciones y el presupuesto es finito, así que, priorizamos las más urgentes. En paralelo, acabamos de iniciar una campaña extraordinaria de mejora de firme para reforzar la seguridad en los tramos más afectados por las lluvias y cambios de temperatura. En Lugo se actuará en la A-6 y A-8, con 6,4 millones.

Conocerá bien las infraestructuras lucenses por su vinculación con la provincia. ¿Comparte la percepción de los lucenses de que las comunicaciones han ido empeorando con el tiempo?

La red estatal de carreteras en Lugo tiene 775 kilómetros frente a 1.476 autonómicos. Entiendo que la percepción atañe a ambas y la red estatal, al menos desde que gobernamos, sale ganando. Estamos invirtiendo lo que ningún otro gobierno del PP siquiera plasmó en sus presupuestos. Y seguimos estudiando la mejora de otros recorridos estatales, como la vía costera, la A-74. Estamos finalizando el expediente de información pública del trazado entre Foz y Burela para seguir con la redacción del proyecto constructivo.

Usted que procede del interior, ¿entiende mejor la sensación de aislamiento y discriminación frente a la fachada atlántica que sentimos los lucenses? ¿Caben esperar inversiones, al margen de las conocidas, para corregir esta situación?

Esa sensación ha sido espoleada por todos los gobiernos del PP en la Xunta y el Estado. No hay más que repasar la lista de demandas históricas. Desde que gobernamos avanzamos en cada una de las actuaciones que siguen los principios rectores de la Ley de Movilidad Sostenible que hemos llevado al Congreso y que necesita el apoyo mayoritario del arco parlamentario. Confío en que los distintos partidos puedan ver en ella una buena solución al vacío legal que tenemos para erradicar los agravios territoriales que ha generado la discrecionalidad política de la inversión pública.

El Gobierno acaba de anunciar que estudiará la viabilidad de conectar Lugo con Santiago por tren. En el actual contexto de inestabilidad política y de falta de presupuestos, ¿qué posibilidades reales hay de que puedan avanzar estos y otros proyectos tan necesarios, como la modernización de la vía entre Lugo y A Coruña?

Estamos trabajando para licitar en otoño el estudio de viabilidad de una nueva conexión ferroviaria entre Lugo y el eje atlántico a la altura de Santiago. Podremos conocer su potencial demanda y posibles alternativas de trazado y su viabilidad socioeconómica.

Óscar Puente: "La Ley de Movilidad ayudará a erradicar los agravios territoriales"

La llegada de los trenes Avril a Galicia ha permitido conectar a varias ciudades con el Ave. ¿Tendrá Avril Lugo cuando la obra de de la vía esté finalizada?

Renfe ha hecho con los trenes S106 una apuesta por la innovación, pues ha supuesto el diseño de un prototipo de tren que no existía. Por eso hay que asumir que esta primera adquisición no alcanzará para toda la red española, ni para aumentar muchas más frecuencias de las que hay. Pero lo que sí es seguro es que Galicia cuenta con un programa de implantación progresiva de servicios con trenes S106, que Renfe irá adaptando en función de la demanda en todos los ejes ferroviarios. No puedo aventurar cuándo prestarán servicios en Lugo, pero Renfe ha abierto el camino a cualquier otro operador a encargar este modelo de tren, ya homologado, a su creador y fabricante, Talgo.

¿Qué garantía hay de que la mejora que se está haciendo en la vía se vaya a acompañar de más servicios? Comprar un billete cada vez es más difícil y caro.

La renovación integral de la línea y su electrificación van a aportar fiabilidad y comodidad. No tendría sentido que esta inversión no supusiera una mejora del servicio. Lugo experimentará un cambio sustancial en su oferta de movilidad con una estación ferroviaria nueva e integrada en la ciudad y una línea moderna y apta para conectar con la alta velocidad.

"Estamos abiertos a facilitar la cesión de la N-6 en Garabolos al Concello de Lugo"

Hay formaciones políticas que insisten en construir las variantes de la Ribeira Sacra. ¿Es una posibilidad que el Gobierno contempla o es el momento de cerrar el debate y poner el foco en otros objetivos?

El estudio de alternativas realizado apuntaba a que el ahorro de tiempo iba a ser pequeño (unos diez minutos) y la necesidad de hacer una campaña geotécnica para caracterizar su trazado, casi todo en túnel. A lo que se añadía la gran afección a espacios ambientales protegidos. La inversión superaría los 1.000 millones (sin Iva). Nuestra prioridad es finalizar la modernización de la línea y planificar las necesidades de mejora que vayan surgiendo según la demanda.

España no logró colocar el ramal norte del Corredor Atlántico de mercancías (Ferrol, A Coruña, Lugo, Monforte) en la red básica, que prioriza las inversiones sobre la red global. ¿Existe posibilidad de que esto cambie a corto plazo?

En la presentación del Plan Director del Corredor Atlántico dejamos clara nuestra intención de tener finalizadas todas las actuaciones de mejora previstas en el eje Ferrol-Monforte en el mismo plazo que la red básica. Por tanto, este eje tendrá estándares europeos como si fuera corredor atlántico.

Volviendo a las carreteras. La previsión era habilitar esta primavera el doble sentido de circulación en la parte reconstruida del viaducto de Castro, lo que no sucedió, y finalizar el otro antes de que acabe el año. ¿Se cumplirá este plazo?

Este ha sido un claro ejemplo del buen funcionamiento del servicio de inspección de puentes del ministerio. Se detectó a tiempo la necesidad de actuar en ellos con urgencia, antes de su colapso. También está sirviendo para mostrar el alto grado de especialización de la ingeniería de nuestro país. Espero que al final de este año quede restaurado el tráfico con la puesta en servicio del viaducto en sentido A Coruña.

Como alcalde que ha sido entenderá bien las demandas que le plantean los regidores. El Gobierno tiene adquiridos compromisos con las infraestructuras de la ciudad, al margen de la intermodal, como el desdoblamiento y la iluminación de la Ronda Norte. ¿Para cuándo? ¿Contempla la posibilidad de hacer lo mismo con la N-6 desde Garabolos hasta el cruce con la carretera de Santiago, donde hay mucho tráfico y concentración de accidentes?

Tengo una gran empatía, si bien ahora ejerzo de ministro. La red estatal tiene vocación de facilitar los desplazamientos de largo recorrido. En concreto, en Lugo todas las carreteras convencionales estatales son susceptibles de ser cedidas al Concello, puesto que, para atender nuestra obligación competencial ya tenemos las autovías A-6 y A-54. Estamos abiertos a facilitar esta cesión.

"Besteiro solo necesita tiempo y recorrido"

Hace unos meses acompañó a José Ramón Gómez Besteiro en su elección como secretario general del PSdeG. El partido sufrió mucho en las autonómicas, aunque en las europeas volvió a recuperar su posición de número dos. ¿Cómo ve al PSdeG y a su líder? En un año habrá congreso de nuevo.

Nadie como un gallego como Besteiro para entender las claves políticas en Galicia. Es un hombre cabal, trabajador, preparado, con experiencia de gestión, que necesita tiempo y recorrido para hacer llegar su proyecto. El congreso supondrá un ejercicio democrático de audiencia a las propuestas que los compañeros quieran plantear.

Con otro gallego, Alberto Núñez Feijóo, ahora al frente del PP nacional, tiene menos contemplaciones. El líder de la oposición no se libra de su verbo incisivo.

Respecto a Feijóo me he limitado a sostener un espejo en las manos cuando he tenido que debatir con él. Seguramente no sea el mismo en el que él se mira, pero el que yo sostengo no produce distorsión de su imagen, aunque pueda no gustarle.

"Asumo el riesgo de la exposición en la red social X con mucha deportividad y grandes dosis de paciencia"

Tampoco escapan a ese verbo afilado mandatarios internacionales, como sucedió con Milei, lo que tuvo sus consecuencias, ya que con la respuesta del presidente argentino durante su visita a España se acabó produciendo una crisis diplomática de primer nivel.

Solo dije en alto, en un momento de distensión en un acto privado, lo que cualquier persona que observase el comportamiento inaudito de ese dirigente pensaría. Todo mi respeto a los mandatarios elegidos democráticamente, solo les pido que se comporten con el mismo respeto que merecen los millones de ciudadanos a los que representan.

¿Cuánto de desahogo y cuánto de herramienta política hay en el uso que hace de la red social X? ¿No teme hacerse daño?

Esta redl ha democratizado, como ningún otro medio antes, la comunicación en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Cuándo antes cualquier persona ha podido expresar su parecer de una forma tan directa e instantánea a un político? Me gusta ser cercano y, sobre todo, claro y directo. Será porque soy castellano. Por lo que asumo el riesgo de la exposición con mucha deportividad y grandes dosis de paciencia.

"La legislatura durará lo que Sánchez quiera que dure"

¿Y a su jefe, Pedro Sánchez, cómo lo ve? La dificultad para sacar adelante acciones de gobierno, las negociaciones con Junts y el proceso contra su mujer harán mella. ¿La resistencia tiene un límite? Seamos realistas, ¿será esta una legislatura tan larga como asegura el PSOE o tan corta como desea y augura el PP?

Cuando lo que pretende minar la resistencia del gobierno es el ansia por volver a tener la oportunidad de llegar al poder, sin un proyecto de país que mejore nuestra acción y nos haga evolucionar como sociedad, nuestra reacción no es sucumbir ante toda esta presión sin fundamento, sino evitar la vuelta a las andadas de un partido que no ha sabido regenerarse, demostrando su disposición a hacernos involucionar de la mano de la ultraderecha. La legislatura durará lo que el presidente del Gobierno quiera que dure, pues es el único que está facultado para convocar elecciones, y ya le anticipo que no tiene la menor intención de acortar la legislatura. Eso es la democracia.

Acabamos, ¿le veremos de nuevo descansando este verano por tierras lucenses? ¿Qué le gustaba, y le disgustaba, de ellas en su niñez? ¿Y ahora?

Lugo es una tierra maravillosa para veranear. Y, aunque parezca contradictorio, gran parte de su encanto se debe en parte al aislamiento que tuvo, que le hizo no masificarse como otras zonas en la época del hiperdesarrollo del turismo. Es un lugar increíble para estar tranquilo, diría que idílico desde mi infancia. Y me encantaría poder disfrutar de ella también este verano, pero aún tengo muchas obligaciones que atender antes de pensar en el asueto vacacional. Mi ministerio no da para muchas vacaciones, así que ya veremos si es posible.

Hijo de un sarriano y veraneante en A Mariña

Óscar Puente (Valladolid, 1968) es hijo de un sarriano que con 15 años emigró a Madrid en busca de un porvenir y acabó en Valladolid. En 2022 fue pregonero de las fiestas sarrianas y, según él mismo contó a los periodistas recientemente, durante el primer viaje de un tren Avril a Galicia, suele regresar una o dos veces al año a Lugo.



Los Puente ya no conservan la casa familiar de Sarria pero el ministro tiene parientes en varias localidades de A Mariña, como Burela, Benquerencia y Foz, y él mismo veraneó en esta parte de la costa gallega durante varios años.

Puente es abogado y ejerció en un despacho madrileño entre 1995 y 2015, año en que fue elegido alcalde de Valladolid, hasta el año pasado.

Es una persona muy próxima al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Fue el portavoz de su candidatura a la secretaría general del PSOE en 2017, cuando Sánchez regresó al frente del PSOE tras imponerse a Susana Díez y Patxi López.

En septiembre de 2023, Sánchez le eligió como ponente del PSOE en la fallida moción de censura presentada por Vox, aunque fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien sufrió un auténtico azote del socialista.

Puente es un político sin pelos en la lengua, también en la red social X, que usa sin intermediarios para sacar pecho de la labor del Gobierno y azotar a los críticos sin piedad y con ingenio.