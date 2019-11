Óscar Poy: "Volveré a mi trabajo en el matadero, donde ganaba más que en el Concello"

No eligió el momento más oportuno para salir este jueves del pleno. Justamente lo hizo cuando se iba a votar la cesión de su dedicación parcial —retribuida con 26.680 euros anuales y que tenía asignada hasta ahora— a otro concejal del PP, Manuel López, que pasará a tener así dedicación completa por 44.408 euros.

¿Cómo se le ocurrió salir del pleno cuando se iba a aprobar la cesión de su dedicación parcial a otro concejal?

Pues no lo sabía. Si no, no lo hubiese hecho dada la polvareda que se levantó con esto. En ese momento, recibí una llamada de Manolo Cadramón, de Deportes de la Xunta, y se me ocurrió salir para hablar con él. Pero, para la próxima, tendré en cuenta estas sutilezas que hay en la política.

¿Qué hará a partir de ahora, sin la dedicación parcial?

En principio, volver al trabajo, al matadero de Rábade, Lugocarne, donde cobraba más que la dedicación parcial del Concello. Realmente, yo salía perdiendo económicamente con esto. Por lo tanto, el haber dejado la dedicación parcial no me supone ningún perjuicio salarial. También hay más posibilidades laborales en mente pero, en todo caso, tengo una excedencia laboral y mi puesto lo tengo reservado.

Se ha hablado de mal ambiente dentro del grupo municipal del PP por esta cesión...

No es verdad, somos un equipo cohesionado aunque todavía nos estamos empezando a conocer. De hecho, ahora Manolo me va a tener que echar una mano con una propuesta que estoy preparando para la Diputación sobre carreteras.

¿Y por qué se decidió hacer esta cesión ahora y no antes?

Es cuestión de organización interna del grupo. A él le conviene más para la jubilación y yo, que soy jugador de rugby, ayudo a un compañero que lo necesita, como se hace habitualmente en este deporte.