Víctor Méndez: "Os narcos afunden submarinos de 2 millóns de euros por alixos de 300"

"Víctor Méndez era un gran defensor, moi seguro. Tamén un zurdo perigoso, cando estaba cerca da portería tiña gol", comenta o escritor Lois Pérez. Ambos os dous xogaron xuntos a fútbol sala no Porto de Celeiro. Lois presentou o libro de Víctor, Narcogallegos. Tras los pasos de Sito Miñanco (Catarata) na libraría Lectocosmos de Lugo.

A maiores de ter unha zurda irreprochable, Víctor Méndez é un xornalista do Diario de Pontevedra especializado en tráfico de drogas. Vén de publicar unha crónica da súa evolución dende 2001 ata o ano pasado. A novidade con respecto ao paso do contrabando de tabaco á droga, que é o tema central de Fariña de Nacho Careretero, é a discrección.

Os novos narcos sumerxiron as súas riquezas e os seus aparellos para trasladar a droga a Europa. "Atopouse un submarino caseiro na ría de Vigo en 2006", explica o autor sobre un prototipo colombiano. Agora son complexos. "Caben tres ou catro persoas, e poden sumerxirse a seis ou sete metros para transportar entre 6.000 e 7.000 quilogramos de droga. Percorren o Atlántico ata que se encontran coas planeadoras, que levan os tripulantes e a mercaduría", apunta Méndez Saguas.

Os submarinos acaban sendo "afundidos", pese a que custan 2 millóns de euros. O prezo é alto, pero baixa se se compara co valor dun envío. O xornalista sinala que o valor do alixo que se produciu o pasado día 2 en Cabo Verde, que foi de "9.500 quilogramos de cocaína pura", valía 300 millóns.

CONSUMO. Víctor Méndez naceu no 1979 en Pontevedra. Lembra que "sendo neno non me deixaban entrar na zona vella" porque había un consumo ostensible "de heroína inxectada, aínda que ese consumo se foi desprazando a outras zonas" e se foi disimulando porque mudaron os costumes dos adictos.

Pese a estar prohibidos en case todo o mundo, os estupefacientes sempre se puideron conseguir clandestinamente. O salto é que pasou de ser "un negocio de galegos e colombianos en Galicia a estar en todas partes: Galicia, Portugal, África e Holanda,...". Como exemplo, volve a ese alixo de Cabo Verde, "que foi relacionado cun dos tres grandes grupos galegos que moven grandes cantidades". Nada de nomes "porque non están condenados".

O periodista nunca ofrece datos, máis alá dos publicados en prensa. "Está no libro", afirma a cada momento, sabedor de que ese é o couto pechado no que se pode mover tras o amargor xudicial que exasperou a Nacho Carretero. Con razón, Lois Pérez cualifica de "rigorosa" a obra.

O blanqueo dos beneficios continúa sendo o máis importante e o máis descoñecido. Neste ámbito hai tamén un método clásico e outro moderno. O primeiro son os "investimentos coa familia na ría de Arousa, onde hai empresas que son legais e empezaron con eses cartos". O novidoso é comprar "propiedades en Brasil e minas en África, ou os produtos electrónicos en China que se venden a Colombia".

O narcotráfico cambiou integramente para seguir mantendo as súas raíces. O Patoco encargou en 2009 a Milán unha planeadora de 20 metros de eslora que equipou con sete motores. "Tiveron que curtala polos lados para traela porque non entraba no camión". Acabou abandonada "porque non a sabían pilotar".