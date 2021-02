Orozco: "Tuve una oferta para ser senador, pero no volveré a la vida política"

VEINTICUATRO HORAS después de conocer el archivo del caso Garañón, en el que José López Orozco aparecía como imputado, el exalcalde lucense muestra en esta entrevista su satisfacción por la resolución favorable a su persona de la macrocausa abierta por la magistrada Pilar de Lara por supuestos delitos en la construcción de las polémicas torres junto al parque de Rosalía. López Orozco reconoce que ayer varias personas le telefonearon para pedirle «perdón», aunque no guarda resentimiento sobre aquellos que vertieron acusaciones contra él. Así las cosas, en estas líneas se sincera al confirmar que fue tentado para el cargo de senador por Lugo, una oferta que rechazó porque no volverá a la vida política.

¿Sigue igual de feliz un día después de conocerse la resolución del caso Garañón?

Sigo feliz y contento porque se echaron por tierra las insinuaciones que hace la instructora en ese auto de septiembre del 2019 donde dice que se formó una trama de funcionarios, políticos y constructores para favorecer intereses particulares. Y la Audiencia Provincial, una vez más, corrige a la instructora, ya que cae por su propio peso que no hay ninguna trama ni pruebas de ello. Y esas cosas me satisfacen porque se reconoce nuestra honorabilidad. Uno no comprende cómo puede haber una instructora que tenga tanta imaginación para hacer una instrucción como si estuviese escribiendo una novela.

¿Guarda algún resentimiento hacia las personas que le obligaron a abandonar la alcaldía? ¿Hubo un juicio paralelo en la ciudad?

Soy una persona incapaz de tener rencor hacia los demás, pero nunca olvido. Le voy a contar una cosa; ayer recibí dos llamadas de dos personas que pertenecieron a la candidatura de Lugonovo cuando yo estaba en el Ayuntamiento, que me llamaron para pedirme perdón. Les di las gracias y les dije que esa llamada demuestra su modo de ser, y por lo tanto pelillos a la mar. Me parece un gesto muy importante. Siempre estuve en contra de que los políticos tomasen resoluciones que corresponden solo a los tribunales, ya que el artículo 24 de la Constitución advierte de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

La magistrada Pilar de Lara fue sancionada por el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cree que fue un castigo suficiente?

No soy juez, y por ello no puedo dejar que mis sentimientos me hagan decir cosas que no quiero. Si el CGPJ ya tomó una decisión, y si creen que, a partir de ahí, se puede tomar otra, pues que la tomen. Fue muy grave lo que esta magistrada hizo con mi persona, así como con otras y con la ciudad de Lugo. ¿Qué había que perseguir?, ¿al sistema?, ¿por qué había que perseguirlo?, ¿era corrupto o lo que se perseguía era pasar a la historia como la gran ejemplificadora de la historia de Galicia? Habría que analizarlo, pero ¿cómo se pueden cometer tantos errores que tanto daño hicieron a tantas personas? Fue un golpe duro para el conjunto de la ciudad. Parecía Sodoma y Gomorra juntas.

¿Cree que el auto judicial deja suficientemente claro que usted no recibió sobornos?

Si una instructora, que no tiene ni indicios ni pruebas, a la que le entrego todas mis cuentas desde que soy alcalde, incluidas las de mi mujer e hijas, y más tarde se demuestra que no tenemos más capital que el obtenido con nuestro trabajo, que no había ningún tipo de mordidas, ¿qué se hace en estos casos? No hizo ni puñetero caso. Este hecho sí que me parece gravísimo. ¿Cómo se puede imputar a una persona en unos hechos cuando todos los informes presentados a petición de ella dicen lo contrario? Es una situación que me causa resquemor y me obliga a hacerme muchas preguntas.

Después de más de una década de los inicios de la construcción de las torres de O Garañón, ¿se siente usted culpable de esta edificación que todavía sigue en pie?

En absoluto. Nunca me gustó. Pero por desgracia las licencias son actos reglados, y no hay más remedio, una vez que se cumplen todos los requisitos, que dar la licencia. Fíjese que desde el Ayuntamiento mandamos el proyecto a la Consellería de Política Territorial, donde no nos dijeron nada en contra.

¿Echa de menos la actividad política? ¿Volverá a ella?

Tengo que confesarle un secreto, no hace mucho tiempo recibí una oferta para convertirme en senador por Lugo y la rechacé. Tomé la decisión de dejar la política y la cumpliré al 100 por 100. No voy a volver. Influyen los años y el cambio de vida, se puede vivir sin ostentar un cargo. Pero tengo que reconocer que lo que más me gusta es la política municipal, me encanta, porque es la vida de la ciudad. No hay nada como trabajar para tu ciudad y tus vecinos.

Proyectos como Lugo+Dinámico comenzaron bajo su mandato. ¿Qué le parece el desarrollo sostenible de la ciudad?

Hay que ir por este camino. Estábamos haciendo mucho daño a la naturaleza y es bueno que con los fondos de la UE se persigan estos objetivos

¿Pasa tiempo en Lugo?

Voy mucho por Lugo, pero ahora estamos mi mujer y yo en Sanxenxo. Tan pronto como podamos iremos a Lugo.