Orozco reconoce no entiende "el pacto con Bildu" del PSOE

El que fuera presidente del PSdeG-PSOE y alcalde de Lugo, José López Orozco, reconoce abiertamente en un tuit que no entiende "el pacto con Bildu" por parte del PSOE.

No entiendo el pacto con Bildu. Q votaban no en la prórroga dl estado de alarma? No pasaba nada. Se ganaba la votación igual. No eran necesarios. En cambio se ha producido un malestar entre partidos, PNV Y C,s,q sí apoyaron, sindicatos y patronal y el Gobierno tuvo que rectificar — José López Orozco (@jlopezorozco) May 22, 2020

"No entiendo el pacto con Bildu. ¿Que votaban no en la prórroga del estado del alarma? No pasaba nada", dice el exalcalde en ese mensaje a través de las redes sociales.

En la misma línea, insiste en que "se ganaba la votación igual" para sacar adelante una nueva prórroga del estado de alarma, "no eran necesarios".

"En cambio", a raíz de ese pacto, se "ha producido un malestar entre partidos", y cita al PNV y Ciudadanos, que "sí apoyaron" la prórroga en el Congreso, así como "entre sindicatos y patronal".

"Y el Gobierno tuvo que rectificar", concluye.