Orozco: "Yo era un enamorado de ser alcalde, pero no todos somos iguales"

La marcha de Lara Méndez provocó un auténtico terremoto político en Lugo y hubo cierta conmoción incluso en su propio partido. Es un paso inédito que causó sorpresa incluso en la persona que la precedió en el cargo y le traspasó el bastón de mando de la ciudad, José López Orozco.

"Las decisiones personales hay que respetarlas siempre", advertía Orozco tras conocer la apuesta de Méndez por dejar la alcaldía para irse como candidata al Parlamento gallego, pero el exalcalde también reconocía que ese paso resultaba inimaginable para él, que siempre dijo que no hay nada mejor que ser alcalde de tu ciudad.

"Yo siempre fui un enamorado de la política municipal y por eso nunca acepté ninguna oferta para un puesto que no fuera estar en el Ayuntamiento, pero no todas las personas somos iguales", apuntaba el exalcalde.

Orozco no ocultaba su sorpresa por la marcha de Méndez y también reconocía su inquietud por el estado en el que ve a Lugo en estos momentos. "En la actualidad veo a Lugo en una situación complicada", decía el exalcalde, que tuvo que dejar la alcaldía y traspasar el poder a Méndez para hacer posible que los socialistas conservaran el gobierno de la ciudad, ante la imposición Lugonovo y el BNG.

Las obras en marcha en el centro son uno de los factores que hacen que Orozco vea complicada la situación, pero no la única y, así, manifestaba que "hay arranques que no son los mejores", en referencia a estudios que dicen que Lugo estrenó este año siendo la última ciudad en recuperación del empleo.

Sostenía Orozco que en los últimos años hubo "cosas que mejoraron en la ciudad, a pesar de lo cual el estado de la ciudad es complicado".

Y, como les pasó a muchos socialistas, Orozco se reconocía sorprendido por la decisión de Lara Méndez. "No me lo esperaba", reconoció y explicó que la sorpresa se produjo en parte porque no hubo en el partido movimientos que apuntaran a la marcha de la alcaldesa de Lugo. De hecho, en las asambleas para elaborar las listas de los últimos días su nombre nunca se mencionó siquiera.

Ana González Abelleira: "Temos orgullo do seu potencial e do que pode facer por Lugo"

"Independentemente da sorpresa, na agrupación local estamos orgullosos de que Besteiro contara con Lara Méndez e o estamos polo seu potencial político e pola defensa e o traballo que pode seguir facendo por Lugo en Santiago", decía Ana González Abelleira, secretaria local del PSOE.



Abelleira defendía que en Lugo queda un equipo municipal "consolidado", que va a seguir con la línea de trabajo marcada desde el pasado de junio, por lo que el pacto de gobierno no se ve afectado y el cambio en la alcaldía no tendrá mayores implicaciones en la gestión.



Lo bueno del paso dado por Lara Méndez es que puede ser un "valor añadido para Lugo" estando en Santiago, donde podrá pelear por proyectos de la Xunta, como el museo de la romanización o el plan Paradai, dijo Abelleira, que ve buena la herencia que deja Méndez en la ciudad.