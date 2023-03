El exalcalde de Lugo José López Orozco ha reconocido este martes que "personalmente" se siente "muy contento" con el nombramiento de José Ramón Gómez Besteiro como nuevo delegado del Gobierno en Galicia, porque tiene "experiencia, ganas y nervio para salir adelante" y hacerlo "muy bien" en su nueva responsabilidad.

López Orozco, con quien Gómez Besteiro se inició en la política municipal en el Ayuntamiento de Lugo, se alegra de forma especial por el hecho de que el expresidente de la Diputación y exsecretario general del PSdeG haya dejado atrás aquellas imputaciones que lo apartaron de la primera línea de la política durante siete años, porque ambos, ha dicho en declaraciones a Efe, tienen "aprobadas las oposiciones en calvarios" judiciales que, al final, se quedaron "en nada", porque "no había nada" que perseguir.

"Ahí están los autos de archivo" de las causas "en los distintos juzgados", que lo vieron claro, salvo en el caso de "esa señora", ha dicho López Orozco en alusión a la jueza Pilar de Lara.

Orozco ha afirmado que Gómez Besteiro va a contar con todo su "apoyo" en esta nueva etapa, en la que "lo va a hacer bien", para "Galicia y para los gallegos".

En cuanto a la posibilidad de que esta nueva responsabilidad sea la rampa de lanzamiento para su hipotética candidatura a la Xunta de Galicia, el exalcalde ha confesado que no le "gusta adelantar acontecimientos".

"Vamos a dejar que haga este trabajo. Después, veremos. Es evidente que vale para esto y para ser candidato" a la Presidencia de la Xunta de Galicia, pero eso "tiene que decirlo él y tiene que decirlo el partido", llegado el momento, ha concluido.

Lara Méndez: "Recuperamos un activo importante"

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, quien fue vicepresidenta de la Diputación Provincial bajo la presidencia de José Ramón Gómez Besteiro, reconoció que los socialistas gallegos están "tremendamente contentos", porque el nombramiento del político lucense como delegado del Gobierno en Galicia supone la recuperación "de un activo muy importante para el Partido Socialista".

"Nos alegramos muchísimo de que quedase libre de toda imputación, porque además sabemos cómo se produjeron esas imputaciones, a causa de unos anónimos que la señora Candia puso a disposición de la Fiscalía", dijo Lara Méndez, una forma de proceder que ya fue objeto de "crítica" en su día, porque "no todo vale en política".

"Estamos tremendamente contentos porque recuperamos un activo importante para el Partido Socialista, pero sobre todo para la política gallega. Su bagaje, su experiencia, su conocimiento y su empatía hacen de él una persona con muchas cualidades para asumir esta enorme responsabilidad", añadió la alcaldesa de Lugo.

Desde su punto de vista, "va a hacer un buen trabajo para Galicia y para los gallegos, siendo su voz en Madrid". Con Gómez Besteiro como delegado del Gobierno "ganamos todos", afirmó Lara Méndez a los medios de comunicación.

En relación con la posibilidad de que Gómez Besteiro sea el próximo candidato del PSdeG a la Xunta de Galicia, Lara Méndez reconoció que "es lógico que se hable", pero también recordó que "es un proceso que no toca ahora".

El Partido Socialista "tiene sus estatutos y cuando toque se abrirá ese proceso", precisó, y será entonces cuando "darán un paso adelante aquellas personas que quieran y estén en disposición de asumir esa gran responsabilidad".

Tomé emplaza a Candia a pedir disculpas

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha celebrado la vuelta a la política del que fuera líder del PSdeG entre 2013 y 2016 tras superar 10 imputaciones judiciales, todas ellas archivadas, y ha emplazado a la presidenta del PP de Lugo y candidata a la alcaldía de la ciudad, Elena Candia, a pedirle "disculpas".

En declaraciones a los medios antes de participar en el pleno de la Diputación, el también alcalde de Monforte ha asegurado que la vuelta de Besteiro le supone una "satisfacción personal muy grande" y también "colectiva" en el partido.

"Porque lo merece después de estos siete años en los que le hicieron pasar un mal rato con mentiras, con falsedades y con inventos", ha sostenido Tomé, que ha considerado que la vuelta del que también fuera presidente de la Diputación de Lugo hace que sea "un gran día para Lugo, para el PSOE y para Galicia" y "un muy mal día para el PP".

Tras mostrarse convencido de que Besteiro desempeñará "una excelente labor" al frente de la Delegación del Gobierno en Galicia, se ha referido a la presidenta del PP de Lugo, a la que ha vinculado con los "anónimos" presentados en el juzgado con denuncias contra el que fuera secretario general del PSdeG.

"Nunca vi tal caso como el que la señora Candia le hizo a José Ramón, inventándose anónimos, donde después pierde el sobre... No sabe lo que ha de inventar para, a través de una mentira, hacer el daño político y personal que le hizo esta señora a José Ramón Goméz Besteiro", ha dicho.

Tras ello, ha emplazado a la candidata popular a la Alcaldía de Lugo a "tener la dignidad de pedir disculpas". "Y si no, lo que tiene que hacer es irse de la política, porque no vale todo", ha afirmado para asegurar que "si pretende ser alcaldesa de la ciudad de Lugo, debe tener otras formas". "No valen las mañas que está practicando la señora Candia", ha subrayado.

Formoso celebra la "rehabilitación" de Besteiro

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, ha celebrado este martes la designación de José Ramón Gómez Besteiro como delegado del Gobierno en Galicia y entiende que este cargo supone la "rehabilitación política" de su compañero de filas.

Según Formoso, el nombramiento de Gómez Besteiro como delegado del Gobierno después del archivo judicial de las causas que tenía pendientes supone la "rehabilitación política" del dirigente socialista que fue líder del partido en Galicia hasta 2016.

"Hoy es un día muy especial en lo político y en lo personal con la rehabilitación política de un compañero", ha dicho Formoso en declaraciones remitidas a los medios.

El secretario general del PSdeG ha mostrado su confianza en Gómez Besteiro y ha señalado que con él al frente de la delegación del Gobierno se iniciará una "etapa muy dinámica en la defensa de los intereses de Galicia".

Formoso también ha puesto en valor la toma de posesión de José Miñones como ministro de Sanidad y ha incidido en la relevancia de que un gallego asuma esta cartera puesto que la sanidad es "el tema que más nos preocupa en la sociedad gallega".

Además, su nombramiento evidencia una "señal de apoyo rotundo" de Pedro Sánchez al PSOE gallego en tanto que Miñones forma parte de la Ejecutiva del PSdeG.

Rueda: "El PSdeG está en provisionalidad constante"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, espera que el nombramiento de José Ramón Gómez Besteiro como nuevo delegado del Gobierno en Galicia no sea un "movimiento" del PSOE para arreglar sus "cuestiones internas".

"Espero que esto se haya hecho pensando en Galicia y no en otras claves que no serían tan deseables", ha señalado Rueda a preguntas de los periodistas en Marín.

Tras dar la bienvenida y ofrecerle "toda nuestra colaboración" al nuevo delegado, que sustituirá a José Miñones, nombrado ministro de Sanidad, el presidente gallego ha subrayado que lamentaría que el "único resultado práctico" de este cambio sea que el PSOE "se arregle internamente".

Los socialistas gallegos, según el titular de la Xunta, están en una "provisionalidad constante", algo que en los últimos años "es algo conocido y sentido por todo el mundo", ha añadido.