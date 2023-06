Orixe do Campo: picoteo creativo con sello gallego

EL ORIXE do Campo, situado en el local del histórico Costa Brava en la Praza do Campo lucense, funciona como un gastrobar, no como un restaurante tradicional. Sus platos responden a una cocina de autor hecha con materias primas de primera calidad y de temporada, todo ello a un precio asequible.

José Luis Pardo, conocido como Boni por ser el nombre del otro negocio hostelero que regenta en el barrio de San Antonio, fundamenta su apuesta con productos de cercanía como las carnes de ternera cachena, porco celta y gallo de Mos, así como los huevos de gallinas de esta parroquia de Castro de Rei.

La intención del chef es variar la carta con frecuencia e introducir nuevas sugerencias con periodicidad quincenal. En la carta de raciones, escueta pero muy sugerente, sobresale el bocadillo de pulpo, hecho con pan artesanal y acompañado de queso cremoso de Friol y cebolla caramelizada, o el bocadillo de lacón asado, con queso de San Simón y mojo rojo canario.

La creatividad de José Luis Pardo, ganador de premios del jurado y del público en el concurso de tapas de Lugo, se evidencia en otras propuestas de picoteo. Contará con conservas especiales.

La de estos días es un escabeche cremoso de mejillón con piparra y brotes tiernos de temporada. No faltan las tablas de quesos lucenses, entre ellos algunos muy premiados con el Salvei, con un añadido de miel y frutos secos para contrasar sabores. Hay otra tabla de productos de porco celta y una mixta.

Dentro de esta sencillez culinaria, no exenta de originalidad, no faltan las hamburguesas de ternera cachena o de porco celta. El gallo de Mos, hecho a baja temperatura con patatas glaseadas en su jugo, es uno de los platos estrellas del local. Lo preparan por encargo para un mínimo de cuatro personas. Los entrecots y chuletones de cachena se servirán en la última quincena de este mes.

Nunca faltan en la carta los huevos de gallina de Mos, ya sea rotos con jamón de porco celta o en tortilla de patata. El raxo de porco celta y el pulpo braseado con guacamole casero y emulsión de chili son otros platos interesantes. Hay propuestas veganas, como los nachos ‘homenade’, con hummus, guacamole y crudités de zanahoria y ajo.

La oferta de postres se centra en helados artesanos de distintos sabores, hechos en la provincia.