"É un orgullo que a alcaldesa visite as nosas obras, ten dereito e creo que é positivo"

Onde anda Rubén Arroxo esta tempada, ademais de no tren?

Hai quen o ve algo encollido. Pois eu non teño esa percepción. Creo que estamos levando adiante o programa co que nos comprometemos. E eu manteño as mesmas relacións sociais que antes de ser cargo público, gústame moito escoitar esas persoas, porque me din as cousas boas e as malas —ás veces aquí dentro pérdese un pouco a perspectiva—, e as mensaxes, polo xeral, son que imos ben.

Ao mellor son miradas amables...

Non, tamén me din o malo.

E que cousas malas lle din?

Dinme moito que debería explicar que o carril bici non o levo eu. Eu sempre lles digo que isto é un goberno e que as responsabilidades tamén as compartimos.

Que opina vostede dese carril?

Nós pensamos que en moitas rúas a bici debería ir pola vía do calmado do tráfico e da convivencia cos coches. Pero respecto o traballo que está a facer a persoa responsable deste proxecto, a alcaldesa. A bici debe ter máis protagonismo.

Está de remontada a alcaldesa?

Pois…, non o sei… Levamos dous anos e medio de goberno no que se fixeron moitas cousas, e creo que o importante agora é seguir traballando polo ben de Lugo. Cando sexa a campaña xa será e xa se farán outras cousas.

A Lara Méndez gústalle moito ir pola praza de abastos e Quiroga Ballesteros, cuxa reforma proxectou o PSOE e executou o BNG.

Para min é un orgullo. Que a alcaldesa estea en calquera espazo de Lugo non só é un dereito que ten senón que creo que é positivo.

Nalgúns actos públicos vese moito interese do PSOE en facerse ver, case compiten con edís ao peso.

A iso case prefiro que respondan eles. Pero respecto absoluto de que estean. E paréceme ben.

Cre que a cidadanía percibe mellor os proxectos das súas áreas que os das concellerías do PSOE?

Non sabería responder... Posiblemente necesitaría unha boa enquisa para saber que opina a xente. O que sei é que os proxectos que executamos nós, polos que adoito preguntar, teñen unha valoración moi positiva, incluso algúns sobre os que moitas persoas tiñan dúbidas, como a peonalización da Mosqueira. Agora moitas viraron e entenden que foi positivo e que os cambios que supuxeron no tráfico non dificultaron excesivamente a vida na cidade.

Vostede e Méndez insisten na boa relación do bipartito, pero a falta de comunicación déixase ver.

Nas cuestións de peso para o Concello si que hai un diálogo, e moi san. Pode ser que ás veces haxa cousas do día a día que poidan desenvolverse desa forma que comenta, polas présas, a xestión... Pero son casos minoritarios e temas menores.

Un ano máis, as áreas do PSOE e as do BNG compiten coa programación de Nadal. Non cre que pode restar eficacia e dar mala imaxe? E que lle parece o certificado que a alcaldesa lles mandou aos nenos?

O certificado é un detalle bonito cos nenos. Todo o que sexa dinamizar a cidade, sobre todo nun momento coma este, no Nadal e noutras épocas do ano, é bo. Non creo que prexudique, suma.

Onde sente máis oposición, nas filas do goberno, nas da oposición ou fóra do Concello?

Nas da oposición, evidentemente. Nas do goberno sinto apoio. Oposición, polo menos, nunca sentín.

Oposición, polo menos, non. Que ten sentido, entón?

Normalmente sentín apoio, máis ou menos, pero nunca que alguén me remara na contra. E na rúa, pois Lugo é diverso, atópaste con xente que te apoia en todo e xente que non e está de acordo e cho di.

Canto mellorou a federación veciñal o bus e canto mal lle fixo?

Fíxolle moitísimo mal. As liñas aprobáronse por unanimidade na mesa de transporte, onde a federación fixo dúas suxestións que se aceptaron. En total houbo máis de 800 suxestións veciñais. Pero cando se puxeron en marcha, a federación empezou unha campaña totalmente destrutiva na que chegou a dicir máis de 40 cuestións que eran falsas. Causou confusión en moita xente nun momento no que ademais estaba habendo certa conciencia en apostar polo bus.

Arrepentiuse de entrarlle ao trapo a Jesús Vázquez?

Non. Chegamos a un punto no que non quedaba máis remedio. Dende que entramos a gobernar fomos atacados diariamente, pedíansenos cousas que non eran da nosa competencia, sabéndoo; que amañásemos pistas (con fotos de arquivo) que xa estaban...

A que atribúe esa hostilidade? A federación recibe axuda económica das áreas que goberna o BNG?

Supoño que é unha cuestión ideolóxica. Con outras persoas da federación non tiven ningún problema, ao contrario. Pero dende que entramos foi un pouco sorprendente toda esa actuación en contra de nós, e só en contra nós. A federación recibe subvencións da área de participación en concorrencia competitiva, co mesmo dereito que calquera outro colectivo.

Quen manda no grupo municipal do BNG? Hai quen bota en falta un liderado máis claro.



Somos unha organización asemblearia e as decisións tómanse sempre de forma colectiva.

A vostede e os seus edís gústalles ir xuntos aos actos públicos. Non se ve tan clara esa estratexia no PSOE. Hai mellor rollo no BNG?



No BNG hai moi bo ‘rollo’. É dos mellores grupos de persoas cos que teño traballado. Hai unha boa relación política e unha relación persoal moi boa. A relación dentro do PSOE descoñézoa, quero pensar que tamén é positiva.

Hai quen o facía na nova executiva nacional, pero non entrou.

Uf! Pois se mo propuxesen non aceptaría. Non podería por unha cuestión de responsabilidade, porque require moitísimo traballo, ir a reunións de varias horas en Santiago todos os luns. Ningún voceiro municipal, quitando a de Santiago, está. É inviable.

O Concello de Pontevedra tamén ten representación.

Si, bueno, alí teñen once concelleiros e pode ir un.

No PSOE, a alcaldesa de Lugo acaba de ascender ao número dous do partido en Galicia e en 2022 tamén presidirá o Eixo Atlántico. Cre que iso pode supoñer un problema para a xestión no Concello?

Se aceptou supoño que entende que é porque pode asumir esas responsabilidades.