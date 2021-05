"Un orgullo que non disimulamos"

La mayoría residen en Lugo pero algunos recibieron la noticia de la concesión del premio Lucenses del Año muy lejos de la provincia. Es el caso de la neurocientífica de Bretoña (A Pastoriza) Sonia Villapol, que trabaja desde hace tiempo en Houston (Estados Unidos). Desde allí envió un emotivo mensaje por correo electrónico lleno de agradecimiento: "Paréceme (un premio) de demasiada categoría, sobre todo porque hai tanta xente lucense que o merece. Acéptoo con moito orgullo e aínda estou nunha nube e non o creo. Sentirse apreciada así pola túa cidade é difícil de describir, é un sentimento moi profundo cando se vive tan lonxe. Agradecidísima, sempre levando Lugo o máis alto que se poida".

A Estados Unidos viaja con frecuencia, pues tiene allí a su familia, concretamente en Boston, la empresaria y ejecutiva Carmen Lence, otra de las distinguidas. Precisamente antes de emprender uno de sus viajes quiso dejar constancia de su satisfacción en Twitter: "Muchas gracias por este reconocimiento. Un orgullo para mí y toda la gente del Grupo Lence; al final estas cosas las conseguimos entre todos. ¡Felicidades a los demás premiados!".

Muchas gracias por este reconocimiento. Un orgullo para mi toda la gente del grupo LENCE, al final estas cosas las conseguimos entre todos. Felicidades a los demás premiados! https://t.co/EIvEJKiSNX — Carmen Lence (@carmen_lence) May 3, 2021

Abraham Cupeiro, el músico y musicólogo de Sarria, recurrió a Facebook: "Moitas grazas polo recoñecemento a El Progreso. E grazas a todos os que me apoiades diariamente, en especial a María Ruiz Santos".

También a través de Facebook, Teresa Astorgano, distinguida junto con Antón Sanjurjo por la labor etnográfica y cultural realizada por Traxandaina en la recuperación del traje tradicional, quiso dejar constancia de su gozo: "Sen artellar palabra. Así quedamos en Traxandaina cando se nos notificou esta máis que marabillosa noticia. Enchidos dun tremendo orgullo que non podemos disimular nin queremos disimular. (...) Noraboa aos compañeiros galardoados canda nós, moitos coñecidos e todos respectados".

Guido Álvarez, muy activo siempre en las redes sociales, grabó un vídeo que compartió por whatsapp y fue de los que se mostraron más emocionados por un galardón que valora su trabajo como guía turístico y divulgador del patrimonio de Lugo.

Agora si un pequeno vídeo para agradecervos a todos, e moi especialmente ó diario @elprogreso_Lugo, o recoñecemento de hoxe. Sinxelamente incrible estar ó lado de lucenses tan grandes e aos que admiro tanto. A peito aberto (...) Post/vídeo completo ➡️ https://t.co/gP2dm7Xn7E pic.twitter.com/WsTJk766WO — Guido Álvarez Parga (@guidoalvarezp) May 3, 2021

OTROS AGRADECIMIENTOS. En similares términos a los anteriores, aunque por distintos medios, se expresaron el resto de galardonados: Mariluz Abella, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Lugo; los hermanos Jorge y Pepe Coira, director y guionista de la serie Hierro, a quienes por ejemplo felicitó públicamente la Academia Galega do Audiovisual; Rubén Blanco, a quien la concesión del galardón le coincidió prácticamente con el título de campeonas de España a las chicas del fútbol sala del Pescados Rubén FSF, a las que patrocina su empresa; la profesora y poeta Olga Novo, distinguida no hace mucho con el Premio Nacional de Poesía; y el artista urbano Diego Anido, conocido como Diego AS, que venció en una de las categorías de la Liga Nacional de Graffiti.

Diez premios -dos de ellos compartidos, los de los hermanos Coira y los de los impulsores de Traxandaina- a los que hay que sumar un galardón especial al operativo que logró sofocar el incendio de varias naves en O Ceao y el de Lucenses de Honor, que en este caso quiso reconocer la labor del personal sanitario que luchó en primera línea contra el coronavirus en la provincia de Lugo. Este galardón será recibido por Ramón Ares, gerente del área sanitaria, y por profesionales de la medicina y la enfermería en representación de todo el colectivo.

A los premios Lucenses del Año 2020 y Lucenses de Honor se sumarán diversas distinciones a colectivos que en el último año hayan destacado en iniciativas en beneficio de la sociedad.

Con estos premios, que se recuperan tras década y media, El Progreso quiere poner en valor y dar visibilidad al trabajo de quienes contribuyen a hacer un Lugo y una sociedad mejores desde distintos ámbitos.

La entrega de los galardones tendrá lugar en una fecha y un lugar por determinar, pero que en todo caso será tras el verano, cuando mejore la situación sanitaria derivada de la pandemia.