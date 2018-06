A deputada provincial de Benestar e Igualdade, Sonsoles López Izquierdo, a Concelleira de Igualdade, Ana González Abelleira, e representantes de Arelas e Alas participaron este luns na Praza de San Marcos no inicio das actividades da Semana do Orgullo LGTBIQA+. Trátase da ampla programación que Deputación e Concello de Lugo, coa colaboración destes dous colectivos lucenses, promoven na provincia con motivo do Día Internacional do Orgullo LGTBIQ+ que terá lugar o vindeiro mércores.

Executivo Provincial e o Concello de Lugo ofrecen distintas actividades, totalmente gratuítas e para todos os públicos

A programación

O martes 26 de xuño ás 19:30 horas no Pazo de San Marcos, terá lugar a presentación do libro 22 segundos, de Eva Mejuto. A continuación, haberá unha mesa redonda na que participarán a presidenta de Arelas, Cristina Palacios, e Pablo San José, o primeiro menor trans en lograr o cambio legal de nome e sexo en Galicia.



O mércores 27 de xuño de 18:00 horas a 20:00 horas, nos xardíns do Museo Provincial, celebrarase un obradoiro sobre diversidade sexual e photocall dirixido a familias e organizados pola Rede Museística da Deputación. Neste obradoiro, no que intervirán a xerente da Rede Museística, Encarna Lago, e o director dos Museos Berazategui de Bos Aires, Leonardo Casado, traballarase, sobre todo, o concepto de identidade. Ás 20:00 horas, a escritora lucense María Reimóndez estará na Praza da Soidade para amenizar un espazo de Contacontos diversxs.



O xoves 28 de xuño ás 19:00 horas, o membro da Selección Nacional de Waterpolo Víctor Gutiérrez participará nun faladoiro titulado ‘Deporte profesional sen armarios. Dificultades e consecuencias. Será na Sala do Vello Cárcere. Ás 20:30 horas, o bailarín e coreógrafo lugués Juan Carlos Zahera será o encargado de ler o pregón no patio do Vello Cárcere. Ás 21:00 horas, sairá do patio do Vello Cárcere a manifestación do Orgullo HOLI-COLOR pola diversidade. Continuará o percorrido por Campo Castelo, rúa San Pedro, rúa Doutor Castro, Praza de Armañán, rúa Nova, rúa Bispo Basulto, Praza de Santa María, e remata no Templete da Praza Maior, onde se lanzarán os polvos coas cores da bandeira LGTBI. Para participar, recoméndase levar roupa cómoda e unha camiseta branca.



O venres 29 de xuño, no fondo da Praza Maior, baixo o lema Baile pola diversidade con orgullo, haberá unha exhibición e Masterclass de baile da man da Academia Star Dance, ás 20:30 horas. Se chovese, o espectáculo trasladaríase ao Mercado Municipal.



O sábado 30 de xuño, desde as 17:00 horas haberá na Praza da Soidade un mercado solidario de entidades LGTBIQA+ e colectivos feministas. Os actos conmemorativos clausuraranse, tamén na Praza da Soidade, co concerto Son, sinto, vivo¡¡, que comezará ás 20:00 horas e estará presentado pola Señora Paca, que tamén interpretará unha peza. A noite musical continuará coas actuacións do grupo ourensano de Soul e Jazz Canela Cafuné, o grupo Las Supremas de Lugo e Tanxugueiras.



Dentro da programación de actividades para a semana do Orgullo LGTBIQA+ 2018, o Museo Provincial do Mar ofrece o obradoiro Diversxs dirixido a nenos de entre 4 e 14 anos. Terá lugar o sábado 30 de xuño de 11:30 a 13:00 horas.