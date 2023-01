Los organizadores de la fiesta de Nochevieja en la sala Tebras, en los que se vivieron episodios de apelotonamiento que pusieron en peligro la integridad de decenas de centenares de asistentes, emitieron un comunicado en su cuenta de Instagram en el que lamentaban lo sucedido y volvía a responsabilizar del caos al equipo de seguridad, al que acusaron de "poca profesionalidad".

Hay que recordar que los hechos se produjeron en torno a las 5.45 horas del día 1, una vez había finalizado la fiesta y cuando los jóvenes asistentes, alrededor de 600, se acercaron a recoger sus abrigos.

Las escaleras colapsadas en la sala Tebras. EP

El ropero estaba situado en el primer piso, al final de unas estrechas escaleras que también llevaban a los baños.

El colapso que se produjo en las escaleras se prolongó durante casi una hora, hasta que una decena de patrullas de las Policías Nacional y Local se desplazaron y lograron controla la situación sin mayores daños.

En el comunicado de los organizadores, que habían alquilado la sala para la fiesta, se pide disculpas y se incide en que "el problema radica en la gestión de la cola hacia el ropero, algo absolutamente inconcebible y desastroso. El personal de seguridad decía: Es imposible meter mano ahí, no se pueda subir ni bajar, demostrando la poca profesionalidad y falta de previsión".

También aluden a que los caballetes del ropero también se rompieron, y consideran que ellos también han sido perjudicados porque el incidente estropeó una fiesta que hasta entonces tuvo "buenas críticas". "Ha sido un final de evento nefasto y desconocíamos la posibilidad de este caos", sentencian desde la organización.

Publicación de los organizadores del evento en la sala Tebras. EP

Pánico en las escaleras

El pánico se apoderó de los asistentes y muchos comenzaron a llamar a la Policía para pedir ayuda, ya que, según explicaron, no podían salir del local y estaban sufriendo empujones. Además, los momentos de tensión que se vivieron hicieron que se registraran varias peleas, aunque sin consecuencias de gravedad.

Tras recibir las llamadas desesperadas de los asistentes, una decena de patrullas de la Policía Local y Nacional se desplazaron hasta el establecimiento para proceder a su desalojo. Los agentes se encontraron con centenares de jóvenes atrapados en la zona del ropero, gritando y llorando, por lo que intentaron tranquilizarlos y les dieron instrucciones para que pudieran abandonar la sala de forma ordenada.

Finalmente, la intervención policial logró desalojar el local sin que se registraran heridos. Aun así, los servicios sanitarios del 061 Galicia tuvieron que atender a varios jóvenes por ataques de ansiedad.

La Policía abrió una investigación para comprobar si el local superaba el aforo máximo permitido y si el incidente se produjo por un fallo en la organización, que provocó una avalancha que pudo acabar en tragedia.

"No paraba de pensar en el Madrid Arena"

Otra de las jóvenes presentes recuerda así la situación: "Para entrar al ropero había que subir dos pisos por unas escaleras muy estrechas. Cuando la gente conseguía su abrigo, no tenía sitio para salir debido a todos los que estaban subiendo. Estábamos atrapados. Yo estaba empotrada contra la pared, me presionaban contra ella y no podía ni mover las manos. Fue muy agobiante".

Según explica, "había gente que lloraba, con ataques de ansiedad, diciendo que se iba a desmayar. Yo no podía parar de pensar en el Madrid Arena. Si uno se hubiese caído, nos hubiese arrastrado a los demás, porque unos nos apoyábamos en los otros. Cuando se rompió el perchero ya fue el caos, toda la ropa estaba por el suelo y la gente comenzó a coger abrigos a voleo, pero sin poder salir". "Cuando la Policía llegó", prosigue esta joven, "nos dijo que saliésemos. Tardamos una hora en poder llegar hasta el ropero. La fiesta acabó a las seis y no pudimos irnos hasta las ocho".