La ordenanza fiscal facilitará el pago de tributos y ampliará bonificaciones

El borrador de ordenanza fiscal elaborado por el gobierno local de Lugo y que está a la espera de que se emitan los últimos informes técnicos antes de su aprobación en junta de gobierno prevé dar facilidades a los contribuyentes a la hora de pagar los tributos, a la vez que ampliará las bonificaciones en impuestos como el de vehículos y el de construcciones rurales.

La concejala de gobernanza, Paula Alvarellos, explica que la modificación más importante que se va a introducir en la normativa de tributos del Concello corresponde a la ordenanza fiscal general, que será retocada en tres puntos.Así, la edil comenta que por una parte se pretende regular que los contribuyentes puedan abonar tributos y tasas por diferentes sistemas electrónicos, ya sea a través de transferencia bancaria, cheques o tarjetas y, de esta forma, contribuir a evitar desplazamientos para saldar los recibos.

Además, Paula Alvarellos adelanta que con la nueva ordenanza cualquier persona va a poder hacer el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (Ibi) sin necesidad de que tenga que hacerlo el titular de la propiedad y siempre que exista un inquilino.

Finalmente, otra de las reformas de la ordenanza general afecta a las pujas municipales, dado que una vez entre en vigor pasarán a ser electrónicas.

Otras ordenanzas fiscales también sufrirán cambios como las que afectan a las ceremonias que se celebran en el salón de plenos municipal. Así, se creará una nueva tasa para los bautizos civiles, después de haberse registrado un aumento de peticiones por parte de progenitores. Además, la relativa a los matrimonios también incluirá ahora las bodas de plata o de oro.

Uno de los impuestos con los que más recauda el Concello, el de rodaje de vehículos, también sufrirá cambios al incrementarse la bonificación para los híbridos y los eléctricos o de cero emisiones. Así, los primeros tendrán un descuento del 50% del tributo durante los tres primeros años desde la matriculación, mientras que en el caso de los segundos llegará hasta el 75% en el mismo periodo. «Con esta medida queremos contribuir a la reducción de las emisiones contaminantes y a fomentar el proyecto de ciudad verde», destacó Alvarellos.

Además, el borrador de las ordenanzas fiscales que regirán en 2020 recoge una propuesta para aumentar del 50 hasta el 95% las bonificaciones en el impuesto de construcciones (Icio) para obras en explotaciones agrarias y se contempla también que puedan ser solicitadas no solo por el titular de la propiedad sino también por los inquilinos.

NUEVO AUDITORIO. Paula Alvarellos explica que de momento no se recoge un coste por el uso del nuevo auditorio municipal porque asegura que es necesario calcular cuánto costará la apertura de las salas para poder fijar los precios. En este sentido, indica que podrá realizarse este cambio una vez entre en funcionamiento.

La edil también aclara que no da tiempo a convocar la mesa de ordenanzas porque la solicitud realizada por Cs le llegó a su despacho el 3 de octubre y se corre el riesgo de que no pueda estar lista antes del 1 de enero de 2020.

El PP plantea cambios en la normativa

El portavoz del PP, Ramón Carballo, exigió este miércoles al gobierno local que inicie ya el proceso para actualizar las ordenanzas fiscales e instó a que no se espera más para convocar a los grupos de la corporación para analizar las propuestas que se vayan a presentar.



El edil popular, que acusó a PSOE y BNG de ocultar su política fiscal, desgranó las propuestas de modificación que su grupo quiere plantear en la norma tributaria que regirá el año próximo.



Tasa de agua. Los populares plantean que cuando la lectura del consumo sea superior a los tres meses no se haga una factura única sumando el total de agua sino que se divida en trimestres para evitar sobrecostes en la facturación, como dicen que está ocurriendo, por la regla que penaliza el mayor gasto de agua.



Tasa de la basura. El PP quiere que se tenga en cuenta el tipo de actividad comercial a la hora de facturar para evitar que negocios como una gestoría, que apenas genera desperdicios, pague tanto como un supermercado. También pide descuentos para las empresas que tengan plan de gestión de residuos propios, como los talleres.



Licencia de actividad. Se proponen bonificaciones del 50% para nuevos negocios relacionados con el Camino de Santiago con vistas al Año Xacobeo 2021.



IVTM. Se plantean bonificaciones del 50% para vehículos de más de 30 años siempre que el propietario tenga otro de menos de 10 años. Además, el PP quiere que se amplíe a 5 años la bonificación para los vehículos eficientes y que se incluya a los rematriculados.



Icio. Carballo pide una bonificación del 95% en el impuesto de construcción para las explotaciones agrarias y que los beneficiarios no tengan que presentar el IRPF para que así puedan acogerse los nuevos agricultores o ganaderos.



Galería de tiro. El PP quiere que esta instalación pueda ser usada por personal de seguridad privada con licencia de armas.



Ocupación de vía. Los populares plantean que se actualice el callejero, que contempla cinco categorías, para tener en cuenta factores como el valor catastral.



Ora. Plantea eliminar la ordenanza que rige los precios del sistema debido a que no funciona.



Cultura. El PP pide una tasa por uso del nuevo auditorio y de O Vello Cárcere y que se cambie la de los museos municipales, dado que ahora no se cobra entrada.