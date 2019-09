El anuncio por parte de Rubén Arroxo, teniente de alcalde del Concello y responsable de movilidad e infraestruturas, de que ha firmado un decreto para ordenar el cierre del párking Ánxel Fole ante la ausencia de licencia ha despertado una gran preocupación entre comerciantes, hosteleros y vecinos del centro. La causa principal es la falta de alternativas por parte del Concello, pese a que se trata de un problema conocido desde hace más de dos décadas y a que no es la primera vez que se anuncia el cierre, sin llegar nunca a concretarse.

La orden de cierre del concejal del BNG es consecuencia de la falta de licencia con la que este parking, situado en la Rúa do Teatro, ha funcionado desde su apertura. De hecho, ya arrastraba el problema en el mismo momento en que comenzó su construcción, en 1998. El origen del desaguisado no es fácil de resumir, pero se trata básicamente de un laberinto legal creado en gran medida por la propia administración.

Arroxo pretende abrir al público por las tardes las 65 plazas del aparcamiento del Centrad (en el antiguo hostpital de Santa María)

Desde entonces, se han sucedido múltiples intentos de legalización y se ha hablado de buscar soluciones con cambios en la normativa urbanística, pero nada se ha avanzado en todos estos años ni en un sentido ni en otro. El Concello no parece haber movido ni un papel en busca de una solución en estos años, con lo que se ha llegado hasta este momento sin ofrecer alternativa alguna.

De hecho, el propio Rubén Arroxo asume que todo lo que pueden hacer en este momento para paliar el daño objetivo que sufriría el caso histórico con este cierre es tratar de abrir al público por las tardes, y en el menor tiempo posible, el aparcamiento del Centrad (en el antiguo hospital de Santa María), con lo que se ganarían unas 65 plazas cercanas al centro). Nada dijo, sin embargo, de sacar adelante una propuesta que él mismo planteó cuando estaba en la oposición: negociar la cesión de tres solares privados cercanos al centro para convertirlos en leiraparkins.

El decreto de cierre del parking abre ahora un periodo de un mes de plazo para que la empresa propietaria interponga recurso administrativo. Luego el Ayuntamiento debe estudiar el recurso y decidir si lo acepta o no. En caso negativo, la empresa tendría aún la opción de acudir a los tribunales, por lo que el proceso de cierre definitivo podría alargarse mucho.

Pero si finalmente se produjera, el teniente de alcalde, reconociendo que el cierre tendrá un efecto dañino en el comercio y en la economía del centro, adelantó que pretende usar la red de buses urbanos para reforzar las conexiones con el caso viejo durante la próxima campaña navideña.

Y es que se está hablando de que esa zona pierda de golpe cerca de 390 plazas, cuando además no funciona el sistema Ora ni está previsto que lo haga próximamente y los otros aparcamientos de concesión pública presentan serios problemas con el tamaño de las plazas. De hecho, el Concello había anunciado en su momento que obligaría a la empresa concesionaría a crear plazas más grandes, haciendo dos por cada tres, a cambio de aumentar el periodo de adjudicación. Pero Arroxo dijo el viernes que dicha negociación no es posible legalmente, porque las adjudicaciones no pueden superar los 50 años, y que ni siquiera se habían iniciado conversaciones con la empresa para tratar de ejecutar su propia decisión.

En estas circunstancias, los representantes de las asociaciones de comerciantes, hosteleros, empresarios y vecinos del centro no dudaron en mostrar su preocupación por la falta de alternativas para paliar los efectos negativos.

Jacobo García-Prósper, secretario de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería (APEH) y gerente del hotel Méndez Núñez, lo expresaba de esta manera: "Para la zona centro, el cierre del Ánxel Fole sería un problema muy grave, y más cuando se están creando cada vez más plazas para alojamientos para turistas en el casco histórico".

El mismo hotel que dirige, reconoce, tiene convenio para sus clientes con este parking que ningún otro de los cercanos le ofrece, y asume que los profesionales tendrán que buscar otras soluciones y que los visitantes tendrán que recorrer una mayor distancia. "Pero, aún así, no creo que se vayan a perder turistas por ello", razona, "sino que va a ser mucho peor para los lucenses y los vecinos: queremos traer vida y residentes al casco histórico, pero muchas de las viviendas no tienen aparcamientos propios, por lo que hay muchos vecinos con plazas alquiladas; y el comercio también se resentirá, igual que la plaza de abastos". García-Prósper sabe que se trata de cumplir con la legalidad, pero insta al Concello a buscar un modo arreglarlo y, si no, a dar alternativas.

En similares términos se expresó Cheché Real, presidente de la Apehl y más centrado en el sector hostelero: "Sabemos que la clave es si se cumple la ley o no, la orden de cierre no es un capricho, pero que desaparezcan casi 400 plazas de golpe se va a notar. Lo que esperamos es los políticos busquen la fórmula de arreglarlo o que nos den otra fórmula".

Isabel Lozano, presidenta de la asociación de empresarios de A Tinería, tampoco sabe si es posible intentar la legalización de algún modo, pero pide que al menos se intente porque "va a ser un perjuicio no solo para el centro, sino para toda la ciudad justo cuando estamos hablando de aumentar la oferta de plazas turísticas".

La falta de alternativas, "la ausencia de plan B", fue también el principal reproche de Ramón Carballo, portavoz del PP, al anuncio del cierre, "porque solo va a agravar el problema de los lucences".