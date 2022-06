Cientos de opositores llenarán hoy y mañana las aulas de los institutos Ollos Grandes, Politécnico, As Mercedes, Leiras Pulpeiro, Sanxillao, Ánxel Fole y Xoán Montes, donde se celebran las oposiciones para seleccionar a los titulados que optan a plazas de Francés, de Secundaria, y de Infantil, Primaria, Inglés, Educación Física, Pedagoxía Terapéutica y Audición e Linguaxe. Habrá exámenes también en el instituto de A Pinguela, de Monforte, donde tendrán lugar las pruebas de selección para los puestos Asesoría e Procesos de Imaxe Persoal.

Lugo acoge parte de las pruebas de Galicia, donde cerca de 23.000 personas realizarán los exámenes para acceder a las 2.484 plazas que se convoca la Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Las pruebas se dividen en 61 especialidades del cuerpo de maestros, de enseñanza secundaria, inspectores, escuelas oficiales de idiomas y artes plásticas. La Xunta convoca un número que supera con creces las plazas ofrecidas en los años anteriores, lo que multiplica las oportunidades de acceder a un puesto de profesor.

Opositores en los pasillos del instituto Ollos Grandes. VICTORIA RODRÍGUEZ

Para la realización de las pruebas se han habilitado 145 centros educativos en 14 localidades de toda Galicia. En la provincia de Lugo, se preparan 15 sedes (algunos centros acogen varias) para los exámenes, que comenzarán con su primera parte hoy a las 11.00 de la mañana. Los 222 tribunales, repartidos en estos centros educativos marcaron la hora de presentación a las 9.00 de la mañana, con alguna excepción.

EXENTOS. Este será el segundo año en el que profesores interinos y sustitutos no están obligados a presentarse a las pruebas debido al acuerdo al que han llegado la consellería y las organizaciones sindicales. «Por el compromiso de la Xunta para la estabilización del profesorado, se realizará en el último trimestre de este año un concurso de méritos donde se ofertarán un número considerable de plazas para sustitutos e interinos. Por este motivo, y para no sobrecargar los tribunales, se les permite no presentarse este fin de semana», explica el presidente del sindicato Anpe, Julio Díaz.

Con todo, el número de aspirantes es muy alto debido a que la oferta de plazas es la mayor en años. No obstante, ese gran número de plazas no convence a todos los opositores, que no están convencidos de que realmente se multipliquen las opciones de conseguir un puesto de profesor.

Algunos como Nieves Fontela, opinan que al presentar la cifra total sin centrarse en la cantidad de tribunales, 222 confirmados, pueden parecer más de las que son. «Si te fijas en las plazas de cada especialidad, en realidad son muy pocas», recalca.

Junto con el número de plazas también ha aumentado la cantidad de aspirantes, lo que genera el temor a que aumentará la dificultad de las pruebas. Nuria Fernández, que se presenta a las oposiciones de educación infantil, considera que serán más complicadas que otros años debido a las casi 23.000 personas que optan a las plazas.

A esta afirmación, Nieves Fontela añade que en algunas especialidades se han unido en el mismo día el examen práctico y el teórico, lo cual disminuye la concentración que se puede ofrecer en cada examen.

Con todo, desde las academias que se encargan de preparar a los futuros docentes descartan este aumento de la dificultad. En la academia JM Rivas en Lugo, Jose Manuel Rivas, se muestra seguro de que lo exámenes se mantendrán igual que en años pasados.

Estas plazas se suman a la oferta de empleo público de estabilización, que elevan a 4.000 los puestos en enseñanza que se convocarán este año, siguiendo el camino de más de 13.000 plazas ofertadas por el Gobierno gallego en los últimos años.

La Xunta prevé finalizar estos procesos de estabilización en 2023, con una tasa de interinidad docente del 6 por ciento en el conjunto de plazas. Esto supone dos puntos menos del 8 por ciento que exige el Gobierno central para finales de 2024, objetivo que Galicia ya cumple, según señala el Ejecutivo autonómico. La media estatal es del 25 por ciento.