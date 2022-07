Opositores aprobados critican que la Xunta tarde años en resolver procesos

Un grupo de opositores aprobados de la Oferta Pública de Empleo (Ope) de la Xunta de 2019 se están movilizando para pedir a la Administración autonómica más agilidad en los procesos selectivos dado que, en algunos casos como el suyo, suelen durar años.

"Nosotros somos de la Ope de 2019 y, a estas alturas, todavía no sabemos si los aprobados tenemos plaza o no. Los exámenes se hicieron todavía el año pasado, dos años después, y un año más tarde el proceso aún sigue sin resolverse", afirma una opositora.

El problema afecta a educadores, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogos, médicos, enfermeros, biólogos, subalternos, fisioterapeutas, personal de prevención de incendios y auxiliares de enfermería.

Estos opositores aprobados en distintos procesos selectivos de la Xunta, de Lugo y otras provincias, están pensando en organizar varios actos de protesta para visibilizar su problema y tratar de que la Administración autonómica agilice los procesos selectivos.

"Ahora algunos están en fase de concurso. Hay gente que entregó los méritos en marzo pero estamos en julio y ni sale el baremo de méritos, ni se sabe por qué tardan tanto. Puede ser también un problema de personal en la Xunta porque en el área de procesos selectivos se puede ver, a través la web de la Xunta, que solo hay cinco funcionarios trabajando para toda Galicia. Los de la convocatoria de 2019 daríamos las gracias si se resolviese todo en 2023 porque hubo algunos procesos que duraron cuatro o cinco años y, mientras tanto, no sabes ni siquiera si tienes plaza o no", afirma esta misma opositora.

Mientras tanto, estos aspirantes a funcionarios se buscan la vida como buenamente pueden.

"Yo estoy trabajando porque estoy en listas de sustituciones pero hay gente en el paro, que sacó buena nota, y que no intenta ni buscar trabajo porque, en cualquier momento, la pueden llamar. Sin embargo, mientras tanto, no llevan un sueldo a casa y no saben, ni siquiera, si van a tener plaza o no, una incertidumbre total", indica la opositora.