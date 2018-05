La oposición ve los cambios en el concurso de las casetas como una rectificación

Los grupos de la oposición en el Concello de Lugo interpretan las nuevas bases para las casetas del pulpo del San Froilán como una rectificación de los dos últimos concursos, que generaron mucha polémica.

El gobierno local ha decidido este viernes aumentar la tarifa de la ración en un cincuenta por ciento, hasta los doce euros, después de que los cuatro adjudicatarios de las tradicionales casetas del pulpo renunciasen al contrato que habían conseguido mediante concurso.

La concejala del PP Encarna Amigo considera que es un modo de reconocer su equivocación al negarse a "esixir aos aspirantes ter experiencia hostaleira así como establecer unha garantía provisional". Amigo se pregunta qué hizo cambiar de opinión a los socialistas para darle "a razón" al PP. También lamentó que su "cerrazón inicial" fuese motivo "de desprestixio dun dos reclamos gastronómicos do San Froilán" y confía "que non se repitan as polémicas na adxudicación das casetas".

Amigo preguntó por una factura de 120.000 euros de la producción de espectáculos en Santa María y Horta do Seminario en San Froilán 2017, pero no obtuvo respuesta, por lo que cree que "todo apunta a que se segue sen aboar".

Por su parte, Lugonovo también se felicitó de que el gobierno "estea disposto a corrixir as deficiencias que, dende a oposición, xa detectamos dende o primeiro momento". Cristina Pérez Herráiz considera que "que non se aproveitara o ano pasado para introducir xa estes requisitos supuxo un exercicio perdido e outra vergoña máis para a institución tendo en conta a deriva que, en 2017, tomou o proceso de licitación das instalacións que deixaba dispoñible Bruxa Consulting". Lugonovo propuso que el pregón sea teatralizado, que se incremente la participación de las asociaciones locales y que conciertos y actuaciones se hagan a precios populares.