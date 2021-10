La oposición se lanza al desafío de abrir una brecha en el "dúo Pimpinela"

La oposición cree haber encontrado una brecha para explotar las diferencias en la coalición de gobierno y el popular Antonio Ameijide no se cansó en el pleno de referirse a los socios del PSOE y BNG como el "dúo Pimpinela".

El golpe de autoridad de la alcaldesa al permitir las barracas en contra del criterio del BNG y la presentación de los proyectos del plan Next Generation por parte de Lara Méndez sin contar, en teoría, con el Bloque, le dieron al popular el arma para intentar forzar la disensión entre los socios.

Haya tensiones internas o no, los socios del gobierno no entraron este jueves al trapo que les ponía el PP y se mantuvieron unidos en el voto, de modo que no permitieron que prosperara ninguna de las iniciativas de la oposición y se mantuvieron muy claros los dos bloques del consistorio: de un lado PSOE y BNG y del otro PP y Cs.

Los naranjas fueron si acaso algo más flexibles en esa rígida política de bloques y Olga Louzao, por ejemplo, no tuvo reparos en reconocerle a Paula Alvarellos que la gestión económica del Ayuntamiento está mejorando. Eso sí, no fueron todo flores y la edil naranja no dejó de criticar el abuso en el uso de los contratos menores.

Esa fórmula de contratación también dio pie al PP para atajar la gestión de los nacionalistas, a los que acusaron de usar esa vía para sostener un chiringuito y dar trabajo a los suyos.

En tanto, Alvarellos defendió que el Concello paga cada vez más rápido y que las cuentas locales se gestionan bien.

Cristina Abades, del PP, criticó sin embargo que se mantienen los pagos fuera de plazo y que siguen sin renovarse contratos de servicios clave, como el de basuras.