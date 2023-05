Dos jóvenes saharauis acabarán, en los próximos días, su primer curso académico en Lugo. Llegaron hace unos meses —procedentes de los campamentos de refugiados en Argelia— para incorporarse al sistema educativo y recibir una formación que les garantice una mejora de las condiciones de vida que tendrían de quedarse en el desierto.

Abdalahi Hamudi, de 17 años, y Safia Hadi, de 15, fueron los primeros beneficiarios del programa Madrasa en Lugo. Un proyecto coordinado por la ONG Soliedariedade Galega co Pobo Saharauí, el mismo colectivo que organiza el programa Vacacións en Paz.

Safia Hadi se incorporó tarde al curso 2022-2023. Llegó a Lugo el pasado mes de febrero y se incorporó a las aulas de cuarto de Eso del colegio Divino Maestro. Hasta entonces, había pasado dos veranos en casa de Marisol Carreira, que tiene dos hijos ya adultos, dentro del programa Vacacións en Paz. Durante la pandemia, Safia se quedó huérfana de madre y ahora su madre de acogida española no dudó en echar una mano a la familia en esa situación para darle una oportunidad en la vida.

"É unha nena 10. Sempre se portou moi ben. Só tivemos algún desaxuste co pano que leva na cabeza, que ela quere levalo e eu preferiría que non porque ten un pelo moi bonito. Pero, polo demais, todo ben. No colexio, todos a tratan moi ben e sempre se sentiu moi integrada. Quixen traer a España á súa nai, cando enfermou de cancro, para que viñese curarse pero non foi posible. Así que, ao morrer, quedaron ao cargo dunha tía e decidín axudar a esta familia ofrecéndolle vir estudar a Lugo a Safia e acollendo unha irmá dela no verán", cuenta Marisol Carreira, la madre de acogida, que afronta ella sola la responsabilidad de hacerse cargo de Safia.

La joven saharaui no tuvo que hacer exámenes este curso, considerado como de preparación de cara al curso que viene. A partir de septiembre, volverá a hacer cuarto de ESO pero esta vez ya con calificaciones. "Aquí hay que estudiar mucho, más quizás que en el Sáhara. Empezar es difícil porque hay que dominar bien el idioma, tanto hablado como escrito, pero me fui entendiendo bastante bien e hice amigos. Lo que peor se me da son las matemáticas pero me gusta estar aquí. Me gustaría llegar a estudiar Enfermería", comenta Safia.

Aunque su integración fue total, esta joven está contando ya los días para irse de vacaciones al Sáhara, donde está su familia. "Echo de menos a mis hermanos, mi abuela, mis tíos y... mi gato", asegura, pero su intención es volver el curso que viene.

Marisol Carreira, entre tanto, encara su nueva faceta como madre de acogida con entusiasmo aunque reconozca que afrontar este reto también supone un importante gasto. "É un gasto máis porque hai que pagar comida, roupa, un seguro sanitario... os libros déunolos o colexio, que se portou de marabilla pero si que hai máis gastos", reconoce.

En cambio, todo ello compensa a creces. "Sénteste máis realizada por poder axudalos. O meu principal obxectivo é que ela chegue a ter un traballo digno, coa formación que adquira aquí, e así poder axudar tamén aos seus irmáns", dice la madre de acogida.

Barreiros

Abdalahi Hamudi es de la ‘wilaya’ (barrio) de Dajla. Llegó este curso con 16 años y se incorporó al instituto Porta da Auga, en Ribadeo. Su familia de acogida está integrada por Mari Carmen Fernández, su marido y sus dos hijas. EP

En casa de Mari Carmen Fernández Vizoso, en Barreiros, celebraron recientemente los 17 años de Abdalahi Hamudi, el joven saharaui de acogida que convivió cuatro años con ellos, de niño, en el programa Vacacións en Paz y que retornó de nuevo el pasado mes de septiembre para recibir una formación en España.

"Tiña xa 16 anos e probamos sorte a ver se podía vir porque estaba xa na idade máxima para acollerse ao programa Madrasa pero foi aceptado. Antes non puido vir polos dous anos da pandemia e iso fai as cousas máis difíciles porque lles custa moito máis adaptarse a estas idades ao ritmo de vida de aquí, cos horarios e o estrés", afirma Mari Carmen.

Abdalahi se incorporó al primer curso de FP básica, en Mecánica, del instituto Porta da Auga, en Ribadeo. "Ou facía a Eso ou unha FP Básica e a Eso parecía máis complicado porque tería que aprender a ler e escribir en español. Por outro lado, a el gústanlle os coches", comenta la madre de acogida, quien añade que su intención es "darlle unha oportunidade que non vai ter nos campamentos".

"Mellor ir alí só de vacacións", dice Abdalahi Hamudi

Abdalahi Hamudi aprendió a leer en español pero también aprendió a hablar gallego, lengua en la que se expresa. "Gústame moito estar aquí. Aprobei os exames todos e gustaríame estar outro ano e traballar de mecánico. Mellor quedar aquí un ano ou dous e ir alí só de vacacións, no verán", dice, a la vez que afirma que tiene muchos amigos, con los que sale de fiesta.

Para participar en el programa Madrasa, es necesario haber acogido antes a un niño en Vacacións en Paz, en julio y agosto, cuya inscripción está abierta hasta el 8 de junio. Los interesados pueden enviar un correo a [email protected] o en el número de teléfono 986 262637.